Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,16 Prozent leicht höher

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.092,57 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 5,03 Punkten bzw. 0,16 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,17 Prozent höher bei 1.561,69 Punkten.

Nach mehrheitlich positiven Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche. Marktbeobachter berichteten jedoch von einem ruhigen Geschäftsverlauf und verwiesen auf den heutigen Feiertag in einigen Ländern der Eurozone.

Zuletzt hatten Anzeichen einer nachlassenden US-Inflation den Börsen Unterstützung geliefert. "Es wäre aber zu früh, Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen ad acta zu legen", warnten die Experten der Helaba mit Verweis auf die weiter vorhandenen geopolitischen Risiken, "die schnell wieder durchschlagen könnten." So hat China als Reaktion auf den Besuch einer weiteren US-Delegation in Taiwan am Montag neue Militärmanöver nahe der Insel abgehalten.

Am Nachmittag könnten auch neue US-Konjunkturdaten in den Fokus rücken. Auf der Agenda stehen mit dem Empire State Index ein viel beachteter Frühindikator sowie der NAHB Hausmarktindex. Wirtschaftsdaten aus China waren zum Wochenbeginn schwach ausgefallen.

Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich Rosenbauer mit plus vier Prozent am oberen Ende des Kurszettels. Am Freitag hatten die Titel des Feuerwehr-Ausrüsters nach Vorlage von Zahlen noch gut drei Prozent an Wert eingebüßt.

Bei den Indexschwergewichten mussten Raiffeisen ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent verbuchen und voestalpine lagen zu Mittag 1,9 Prozent tiefer.

Fester tendierten hingegen die heimischen Energieversorger. Verbund-Titel zogen um knapp drei Prozent an und Anteilsscheine der EVN verbesserten sich um gut ein Prozent.

Keine klare Richtung fanden hingegen die Ölwerte. Während Schoeller-Bleckmann um 1,6 Prozent anzogen, schwächten sich die Aktien der OMV um 0,8 Prozent ab. Die Ölpreise haben ihre zum Wochenschluss erlittenen Verluste heute Vormittag ausgeweitet und gerieten merklich unter Druck.

ger

ISIN AT0000999982