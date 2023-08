Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,28 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.156,01 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,28 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt ebenfalls um 0,28 Prozent höher bei 1.598,27 Punkten.

Nach etwas schwächerem Start konnte sich der ATX im Verlauf des Vormittags leicht ins Plus vorarbeiten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Mittag im grünen Bereich. Die Vorgaben der Asien-Märkte waren noch negativ ausgefallen.

Konjunktursorgen trüben an den Finanzmärkten weiterhin etwas die Stimmung. So verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden. Zudem belastet die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins noch weiter anheben wird.

Datenseitig bleibt es zum Wochenauftakt sehr ruhig. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch ausgesprochen dünn.

Uneinheitlich zeigten sich bis dato die im ATX schwer gewichteten Bankwerte. So gaben BAWAG geringfügig um 0,1 Prozent nach. Hingegen konnten sich Erste Group um 0,7 Prozent verbessern und Raiffeisen legten leicht um 0,2 Prozent zu.

Unter den weiteren Indexschwergewichten zogen Wienerberger um gut ein Prozent an und Andritz gewannen 0,7 Prozent an Wert. voestalpine zeigten sich mit plus 0,1 Prozent gut behauptet. OMV schwächten sich hingegen um 0,3 Prozent ab.

Angeführt wurde die Gewinnerliste im prime market von Porr mit einem Kursanstieg um 2,7 Prozent. Pierer Mobility konnten sich um 1,3 Prozent verbessern. Am unteren Ende des Kurszettels gaben Marinomed um 2,8 Prozent nach. Flughafen Wien und Mayr-Melnhof büßten jeweils gut ein Prozent ein.

ger/fpr

ISIN AT0000999982