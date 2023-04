Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,40 Prozent weiter freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag weiterhin mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.271,01 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,40 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,36 Prozent höher bei 1.650,99 Punkten.

Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn noch keine klare Richtung. Zuvor hatten zwar die Asien-Märke überwiegend positive Vorgaben geliefert, die Wall Street hatte am Freitag aber etwas schwächer geschlossen.

Im Fokus steht zu Wochenbeginn laut Marktbeobachtern neben der aktuellen US-Berichtsaison weiterhin die Geldpolitik. Die jüngst veröffentlichten US-Daten haben zum Teil zwar enttäuscht, die Zinserwartungen sind aber gestiegen. Dies mag daran liegen, dass der Fed-Vertreter Waller eine weitere Straffung der Geldpolitik gefordert hat, kommentierten die Helaba-Experten.

Die bis dato veröffentlichten Konjunkturdaten lieferten keine nennenswerten Impulse. In Italien hat sich die Teuerung im März auf hohem Niveau spürbar abgeschwächt. Die Exporte der deutschen Industrie dürften in diesem Jahr hinter der Entwicklung des Welthandels zurückbleiben, wurde ferner bekannt. In den USA wird am Nachmittag ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie und der Hausmarktindex NAHB erwartet.

Fester tendierten weiterhin die heimischen Ölwerte. So lagen OMV und Schoeller-Bleckmann in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld jeweils 1,7 Prozent im Plus. Keine einheitliche Richtung fanden bis dato die Versorger. Während EVN um 0,2 Prozent zulegen konnten, gaben Verbund um 1,6 Prozent nach.

Zu den größeren Gewinnern zählten auch Wienerberger mit einem Kursanstieg um 1,7 Prozent sowie Andritz mit plus 1,4 Prozent. Lenzing zogen um 2,2 Prozent an. Kapsch TrafficCom führten die Gewinnerliste im prime market mit plus 2,9 Prozent an.

Anteilsscheine von UBM zeigten sich unverändert zum Vortag. Der Immobilienentwickler erzielte im Vorjahr einen Nettogewinn von 27,1 Mio. Euro, nach 43,7 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Steuern hat sich mit 31,5 Mio. Euro nahezu halbiert. Die UBM verweist in Hinblick auf die Zahlen auf eine komplette Flaute am Transaktionsmarkt im zweiten Halbjahr. Zusätzlich seien Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben hinzugekommen.

