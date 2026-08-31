Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,57 Prozent weiter freundlich

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag zu Mittag weiterhin mit Zugewinnen und damit auf Rekordkurs gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich gegen 12.00 Uhr um 0,57 Prozent und notierte bei 6.824,94 Zählern. Das europäische Umfeld fand hingegen zu Wochenbeginn noch keine einheitliche Richtung.

Das Geschäft zum Wochenauftakt gestaltete sich recht ruhig. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für Zurückhaltung unter den Anlegern, hieß es von Marktbeobachtern. Zudem wird in London am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch dünn. Datenseitig warten die Anleger auf die am frühen Nachmittag anstehenden deutschen Verbraucherpreisdaten für den Monat August. Am vergangenen Freitag haben die Zahlen in Frankreich und Spanien einen erhöhten Preisdruck angezeigt. Die Daten für die gesamte Eurozone werden am Dienstag veröffentlicht.

Die Ölpreise sind am Montag nach Militärschlägen der USA und des Iran gestiegen. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe dürften eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs erschweren, heißt es in einer Einschätzung vom Handelshaus Pepperstone. Allerdings habe sich der Preisanstieg am Ölmarkt in Grenzen gehalten.

Ölwerte zeigten sich europaweit gut nachgefragt. In Wien zogen OMV gegen Mittag um gut zwei Prozent an, Aktien von SBO konnten sich um 1,8 Prozent verbessern.

Strabag kamen nach den deutlichen Zugewinnen vom Freitag wieder etwas zurück und lagen gut zwei Prozent im Minus. Mit einem Kurssprung von 15,8 Prozent hatten Strabag zu Wochenschluss ganz oben im Leitindex geschlossen. Der Baukonzern hatte nach einem starken ersten Halbjahr und einem erneut kräftigen Auftragseingang den Ausblick für Bauleistung und Marge angehoben.

voestalpine gewannen bis dato um knapp ein Prozent. Der Stahl- und Technologiekonzern baut seine Präsenz in Nordamerika mit einem neuen Werk für Bahntechnik in Kanada aus. Am Standort Thorold in der Provinz Ontario solle eine Produktionsstätte für Weichen- und Schienenkomponenten entstehen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Parallel dazu habe der Konzern einen langfristigen Liefervertrag mit der größten kanadischen Güterbahngesellschaft Canadian National (CN) abgeschlossen.

ger/moe

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