Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,63 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag weiter höher notiert. Gegen 12.20 Uhr stand der Leitindex ATX mit 3.080,63 Punkten 0,63 Prozent höher. Der ATX Prime legte 0,60 Prozent auf 1.555,77 Zähler zu.

Die Erleichterung, dass die am Vortag veröffentlichte US-Inflationsrate für Juli geringer als erwartet ausfiel, scheint auch heute noch nachzuwirken. Das Preisniveau in den USA lag im Juli 8,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Analysten waren im Schnitt von einer Teuerung von 8,7 Prozent ausgegangen, nachdem sie im Juni noch bei 9,1 Prozent ein neues 40-Jahreshoch erreicht hatte.

Eine geringere Inflationsrate könnte die US-Notenbank Fed von stärkeren Zinsanhebungen abhalten, so wohl die Hoffnung an den Märkten. "Marktteilnehmer eskomptieren per Ende dieses Jahres ein Leitzinsniveau von etwa 3,5 %", schreiben dazu die Experten der Helaba. Am Nachmittag könnten dann US-Erzeugerpreise einen weiteren Einblick in die Preisentwicklung geben.

Mehrere heimische Unternehmen warteten mit Zahlen auf. Die Titel des Catering-Unternehmens DO&CO gaben trotz positiver Zahlen um satte 6,2 Prozent nach. DO&CO hat seine Erholung von den Auswirkungen der Coronapandemie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 fortgesetzt. Eine gute Nachfrage bescherte dem Unternehmen mit 288,31 Mio. Euro das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte.

Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2022 einen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 91 Mio. Euro. Die Anleger langten trotzdem zu und die Aktie der Post gewann zuletzt 3,5 Prozent an Wert.

Für die Papiere von Mayr-Melnhof ging es um 3,2 Prozent nach oben. Der Kartonhersteller hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Unterm Strich stand ein Periodenüberschuss von 205,8 Mio. Euro, um 231 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Polytec-Papiere legten um 1,2 Prozent auf 5,98 Euro zu. Die Analysten der Warburg hatten das Kursziel von 7,50 auf 6,50 gesenkt.

ISIN AT0000999982