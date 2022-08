Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,7 Prozent etwas fester

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag weiterhin mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.106,97 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,72 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,63 Prozent höher bei 1.567,65 Punkten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter verwiesen auf den robusten Handelsausklang an der Wall Street am Vorabend sowie auf solide Asien-Börsen.

In den Fokus rückten am Vormittag aktuelle Konjunkturdaten. So haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten vor allem wegen der hohen Inflation erneut verschlechtert.

Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im August gegenüber dem Vormonat um 1,5 Punkte auf minus 55,3 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2008. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg auf minus 52,7 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage ging ebenfalls zurück.

Unter den heimischen Einzelwerten erholten sich die Titel der OMV von dem schwachen Wochenstart und stiegen bis Mittag um 2,1 Prozent. Auch voestalpine waren mit Abschlägen in die Woche gestartet - die Aktien lagen gut ein Prozent im Plus.

Bei den Bankwerten zogen Raiffeisen-Papiere um 1,4 Prozent an und BAWAG gewannen 0,7 Prozent. Erste Group-Titel verbesserten sich leicht um 0,3 Prozent.

Wienerberger notierten zu Mittag 0,2 Prozent leichter bei 24,94 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 36,00 Euro wurde unverändert beibehalten.

Klar schwächer zeigten sich Marinomed und büßten 4,3 Prozent an Wert ein. Rosenbauer korrigierten nach den jüngsten Zugewinnen um knapp zwei Prozent nach unten.

