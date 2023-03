Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,75 Prozent weiterhin fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag weiterhin mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.481,78 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,75 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,64 Prozent höher bei 1.751,55 Punkten.

Auch das europäische Umfeld startete freundlich in die neue Handelswoche. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen überwiegend negativ aus. Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Jänner hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch. Inflations- und Zinssorgen bleiben wohl auch in der neuen Woche die bestimmenden Themen an den Märkten, hieß es von Marktbeobachtern.

Unter den Einzelwerten zeigten sich RHI Magnesita 2,3 Prozent im Minus. Der Feuerfestproduktekonzern hat 2022 in einem insgesamt schwierigen Umfeld Ergebnissteigerungen erzielt. Unter dem Strich blieb ein angepasster Gewinn von 237 Mio. Euro, nach 220 Mio. Euro im Jahr davor. Das angepasste Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich um 7 Prozent von 4,52 auf 4,82 Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Der Umsatz wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr dank durchgesetzter Preiserhöhungen deutlich ausgeweitet - um 30 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro.

Abschläge in Höhe von 4,6 Prozent gab es bei Warimpex zu verzeichnen. Aktien des Flughafen Wien büßten zu Mittag 1,9 Prozent ein. DO & CO kamen nach den klaren Freitagsgewinnen um 1,7 Prozent zurück.

Kursgewinne gab es hingegen bei den Ölwerten und bei den Bank-Titeln zu beobachten. So lagen Schoeller-Bleckmann knapp zwei Prozent höher und OMV gewannen um 0,5 Prozent. In einem starken europäischen Bank-Sektor stiegen Raiffeisen um 2,5 Prozent und BAWAG legten 1,1 Prozent zu. Erste Group notierten 0,9 Prozent höher.

Datenseitig gab es noch keine stärkeren Impulse: Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar überraschend etwas eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 99,7 Punkte, wie die Europäische Kommission mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem erneuten Anstieg auf 101,0 Punkte gerechnet.

Die Geldmenge in der Eurozone ist zu Jahresbeginn erneut schwächer gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jänner zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent. Im Dezember hatte das Wachstum noch 4,1 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer leichten Abschwächung auf 3,9 Prozent gerechnet.

