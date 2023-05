Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,05 Prozent fester

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.250,65 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 1,05 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,01 Prozent höher bei 1.640,62 Punkten.

Der ATX konnte seine Verlaufsgewinne bis Mittag noch etwas ausbauen. Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn hingegen noch keine klare Richtung und tendierte gut behauptet. Die Vorgaben der Übersee-Märkte waren überwiegend positiv ausgefallen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Konjunkturdaten aus Europa rückten bis dato in den Fokus. So hat sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Mai wieder verschlechtert. Nach einer Verbesserung im Vormonat fiel der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator jetzt um 4,4 Punkte auf minus 13,1 Zähler. Analysten hatten hingegen eine leichte Verbesserung auf minus 7,5 Punkte erwartet.

Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im März deutlich verringert, war bereits in der Früh bekannt geworden. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Rücksetzer gerechnet, diesen aber auf lediglich 1,5 Prozent veranschlagt.

Unter den Einzelwerten in Wien zeigten sich die Bank-Aktien erneut mit positiven Vorzeichen und knüpften damit an die Freitagsgewinne an. Raiffeisen zogen um 2,2 Prozent an und Erste Group konnten sich um 1,7 Prozent steigern. BAWAG lagen zu Mittag 0,5 Prozent im Plus.

Auch die Ölwerte konnten an ihren jüngsten Kursgewinne anschließen. OMV verbesserten sich zu Wochenbeginn um gut zwei Prozent und Schoeller-Bleckmann legten leicht um 0,2 Prozent zu.

Gut nachgefragt zeigten sich auch die heimischen Baukonzerne. So konnten sich Porr um 2,7 Prozent steigern. Aktien der Strabag lagen zu Mittag 2,5 Prozent im Plus.

Auf der Verliererseite fanden sich hingegen Semperit und Polytec und büßten jeweils 1,9 Prozent an Wert ein. AMAG verloren 1,7 Prozent und Marinomed notierten um 1,4 Prozent schwächer.

ISIN AT0000999982