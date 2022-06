Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,07 Prozent weiterhin fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag weiterhin mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.088,46 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 32,67 Punkten bzw. 1,07 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,00 Prozent höher bei 1.560,96 Punkten.

Der ATX konnte seine Verlaufsgewinne bis Mittag im Einklang mit dem europäischen Umfeld etwas ausweiten. Laut einem Experten dürfte sich aber erst am Nachmittag zeigen, was die aktuelle Stabilisierung wert ist. Denn dann startet der US-Handel mit einem Tag verspätet in die Woche - am Montag war die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato "sommerlich dünn". Auch datenseitig rechnen Börsianer heute mit keinen allzu starken Impulsen.

Unter den Einzelwerten in Wien konnten AT&S mit plus fünf Prozent an die klaren Vortagesgewinne anknüpfen. Die Titel waren zu Wochenbeginn um sieben Prozent höher aus dem Handel gegangen, nachdem der Leiterplattenhersteller seine Umsatzprognose hinaufgeschraubt hatte.

Klar fester tendierten auch die heimischen Bankwerte. So zogen Raiffeisen um 2,15 Prozent an und BAWAG legten 1,75 Prozent zu. Erste Group notierten um 2,17 Prozent fester.

Über eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung will die Erste Group mehr Beschäftigte stärker ans Unternehmen binden und zugleich einen zusätzlichen stabilen Aktionär in ihrem Aktionärsbündnis wissen. Ermächtigt von der Hauptversammlung 2021 hat der Vorstand dahingehend beschlossen, bis zu 1.850.000 Aktien der Erste Group bis zum Höchstwert von 37 Mio. Euro (0,43 Prozent des Grundkapitals) zu erwerben, war am Vorabend bekannt geworden. Der Aufsichtsrat behandelt die Sache am Donnerstag.

Schwächer zeigten sich hingegen weiterhin die heimischen Energieversorger in einem negativen europäischen Branchenumfeld. So mussten EVN einen Abschlag in Höhe von 1,88 Prozent verbuchen und die Anteilsscheine des Verbund lagen 1,14 Prozent im Minus.

Aktien des Flughafen Wien zeigten sich mit minus 0,31 Prozent auf 32,60 Euro leichter. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung von "Hold" auf "Accumulate" und das Kursziel von 29,3 auf 36,5 Euro angehoben.

