Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,30 Prozent fester

Der Wiener Aktienmarkt hat sich Dienstagmittag weiter gestärkt gezeigt. Der heimische Leitindex ATX lag mit einem Plus von 1,30 Prozent bei 6.434,63 Punkten. Der ATX Prime zog 1,21 Prozent auf 3.163,52 Zähler nach oben. Die europäischen Börsen wiesen ebenfalls Gewinne aus.

Auch die etwas ungewisse Lage im Nahen Osten trübte nicht die Stimmung. Man scheint dem Motto "Hauptsache es wird nicht geschossen" zu folgen. Vertreter des Iran reisen in den kommenden Tagen zu Gesprächen über die Umsetzung des Rahmenabkommens mit den USA nach Katar. "Eine Expertendelegation aus der Islamischen Republik Iran wird im Laufe dieser Woche nach Doha reisen", sagte der iranische Außenministeriumssprecher, Esmail Baghaei. Verhandlungen mit der US-Seite seien in den kommenden Tagen keine geplant. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, Teheran habe um ein Treffen am Dienstag in Doha gebeten.

Datenseitig richten sich die Blicke derzeit auf Deutschland: So hat etwa der Umsatz im deutschen Einzelhandel im Mai überraschend zugelegt. Das Statistische Bundesamt meldete am Dienstag in Wiesbaden ein um Kalender-, Preis- und Saisoneffekte bereinigtes Plus (real) von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

In Österreich war es bisher noch ruhig. Die Erste Group Research hat für UBM das Kursziel von 28,0 auf 26,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde aufrecht gehalten. Das internationale Umfeld erschwere es UBM, Verkäufe zu realisieren. Die Analysten der Erste Research gehen aber davon aus, dass das Unternehmen die Situation gut meistern wird. UBM lagen zu Mittag noch unbewegt bei 17,2 Euro.

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen. Davon profitierte auch der steirische Halbleiterhersteller AT&S. Die AT&S-Papiere zogen bis Mittag als ATX-Topperformer 6,8 Prozent hinauf, nachdem sie gestern noch 0,6 Prozent abgeben mussten.

Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 1,6 Prozent, auch die schwergewichteten Branchenkollegen Erste Group (1,4 Prozent) und BAWAG (1,1 Prozent) legten zu. Gut lief es auch für die OMV, die 1,2 Prozent zulegen konnte.

Am Ende des Feldes fanden sich Kapsch TrafficCom (- 2,6 Prozent), Zumtobel (- 1,3 Prozent) und Rosenbauer (- 1,0 Prozent).

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