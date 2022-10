Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,35 Prozent weiterhin fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag weiterhin mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.827,31 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 1,35 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,26 Prozent höher bei 1.423,08 Punkten.

Auch an den europäischen Leitbörsen setzte sich die jüngste Erholungsbewegung fort. Unterstützung kommt laut Marktbeobachtern einerseits von der Bank of England, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Andererseits sorgten auch die starken Übersee-Vorgaben für Auftrieb.

Datenseitig richtete sich der Blick der Investoren am Vormittag auf Deutschland: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg im Oktober gegenüber dem Vormonat um 2,7 Punkte auf minus 59,2 Zähler. Analysten hatten hingegen einen weiteren Rückgang erwartet. Die Bewertung der Konjunkturlage ging hingegen weiter zurück. Sie fiel um 11,7 Punkte auf minus 72,2 Zähler. Volkswirte hatten hier mit minus 68,5 Punkten gerechnet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Ergebnisse gibt es am Abend nach Handelsschluss von der Telekom Austria. Die Aktien zeigten sich im Vorfeld um 0,7 Prozent höher. Für die anstehenden Zahlen zum 3. Quartal 2022 erwarten Analysten einen prozentuell einstelligen Anstieg bei den Erlösen sowie ein Plus in ähnlicher Größenordnung bei Ergebnis und Nettogewinn.

Unter den größeren Gewinnern im prime market fanden sich zu Mittag weiterhin die heimischen Energieversorgern, die in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld klare Kurszuwächse verbuchen konnten. So zogen Verbund um 3,2 Prozent nach oben und Aktien der EVN gewannen um 2,7 Prozent.

Klar fester tendierten auch voestalpine und stiegen um 3,4 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten legten Andritz um 1,9 Prozent zu und Wienerberger verbesserten sich um 1,5 Prozent.

OMV knüpften mit plus 1,4 Prozent an die klaren Vortagesgewinne an. Hingegen kamen Schoeller-Bleckmann nach den gestrigen Aufschlägen wieder etwas zurück und lagen gut ein Prozent im Minus.

Lenzing schwächten sich geringfügig um 0,1 Prozent auf 46,25 Euro ab. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers deutlich von 100,00 auf 55,00 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen bestätigt.

ger/spo

ISIN AT0000999982