Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,46 % weiterhin sehr fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag weiterhin mit sehr fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.283,61 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 47,33 Punkten bzw. 1,46 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,30 Prozent höher bei 1.651,21 Punkten.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach dem schwachen Wochenauftakt ebenfalls etwas erholt. Marktbeobachter verwiesen auch auf die positiven Vorgaben der Übersee-Börsen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare dünn.

Marktteilnehmer sprachen von zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der US-Notenbank-Sitzung. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Fed zur Wochenmitte den Leitzins diesmal gleich um 0,5 Prozentpunkte anheben könnte.

Klar fester zeigten sich unter den Einzelwerten die Bank-Titel. So zogen Erste Group um 3,34 Prozent auf 30,31 Euro an und Raiffeisen verbesserten sich um 1,74 Prozent. BAWAG notierten um 1,62 Prozent fester. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Erste Group bestätigt. Auch das Kursziel wurde unverändert bei 44,00 Euro belassen.

Gut gesucht zeigten sich auch die heimischen Ölwerte in einem starken europäischen Branchenumfeld. OMV verbesserten sich um knapp zwei Prozent und Schoeller-Bleckmann erholten sich mit plus 3,3 Prozent etwas von den klaren Vortagesverlusten. Die OMV hat den Verkauf des deutschen Tankstellengeschäftes an die EG Group abgeschlossen. Verkauft wurden 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg.

Aktien der s Immo stiegen um 2,42 Prozent auf 23,30 Euro. Die s Immo hat sich mit ihrem Hauptaktionär CPI Property Group (CPIG) auf ein Übernahmeangebot geeignet, wie das Unternehmen mitteilte. Nach der gestern abgeschlossenen Vereinbarung unterstütze der s-Immo-Vorstand die Aufhebung des Höchststimmrechts in der Satzung, um CPIPG die Legung eines Pflichtangebots zu ermöglichen. Die CPIPG verbessert im Gegenzug den Angebotspreis um 1,50 Euro je Aktie von bisher 22,00 auf 23,50 Euro je Aktie (cum Dividende).

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Palfinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 32,50 Euro wurde unverändert beibehalten. Auch die Analysten von Deutsche Bank Research haben die Kaufempfehlung "Buy" für die Palfinger-Aktien bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde unverändert belassen. Palfinger-Aktien legten zu Mittag um 3,59 Prozent auf 24,55 Euro zu.

Auf der Verliererseite standen unter anderen die Titel der Post mit minus 3,9 Prozent sowie Mayr-Melnhof mit einem Abschlag von gut drei Prozent. Beide Titel werden heute allerdings ex-Dividende gehandelt.

ger/spo

ISIN AT0000999982