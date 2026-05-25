Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 1,99 Prozent auf Rekordkurs

Die Wiener Börse hat ihre Zugewinne aus dem Frühhandel am Montag bis Mittag noch ausbauen können. Der heimische Leitindex ATX zog gegen 12.00 Uhr kräftig um 1,99 Prozent auf 6.101,81 Zähler an und befindet sich damit auf Rekordkurs. Der breiter gefasste ATX Prime stieg zu Mittag um 1,9 Prozent auf 3.014,95 Punkte.

Nach positiven Vorgaben der Übersee-Märkte zeigten sich auch die europäischen Leitbörsen klar im grünen Bereich. Für Auftrieb sorgen zu Wochenbeginn die Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges sowie die merklich gesunkenen Rohölpreise.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormuz. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!".

Unter den heimischen Einzelwerten konnten AT&S ihren aktuellen Höhenflug fortsetzen und zogen um 8,7 Prozent auf 142,20 Euro an. Bereits am Freitag hatten die Titel von einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sowie von Kurszielanhebungen profitieren können und waren gut zwölf Prozent hochgesprungen.

Klar fester tendierten auch DO&CO mit einem Kursanstieg um knapp sechs Prozent. Bajaj Mobility gewannen 3,6 Prozent und Palfinger legten ebenfalls um 3,6 Prozent zu.

Unter den Indexschwergewichten konnten sich Wienerberger um gut drei Prozent verbessern. Erste Group stiegen um 3,3 Prozent, während Raiffeisen um 3,1 Prozent fester tendierten. voestalpine lagen zu Mittag 1,7 Prozent im Plus.

Zu den wenigen Verlierern zählten SBO mit minus ein Prozent. OMV traten mit plus 0,16 Prozent auf der Stelle. Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormuz belastet am Montag europaweit die Aktien von Ölkonzernen.

ger

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