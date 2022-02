Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 2,7 % etwas erholt von Kurssturz

Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, zu Mittag mit Kursgewinnen und damit etwas erholt von dem gestrigen Kurseinbruch gezeigt. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.462,03 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 92,21 Punkten bzw. 2,74 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 2,59 Prozent höher bei 1.743,45 Punkten.

Das europäische Umfeld tendierte nach positiven Übersee-Vorgaben ebenfalls mit Zugewinnen. Marktbeobachter sprachen von einem Stabilisierungsversuch nach den herben Kurseinbußen der vergangenen Tage. Die Nervosität unter den Anlegern sei aber weiterhin sehr hoch, die Märkte werden wohl volatil bleiben, hieß es weiter.

An Tag zwei des russischen Angriffs meldete die Ukraine nun Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew. Mit Blick auf die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland haben die Europäische Union und die USA umfangreiche Sanktionen auf den Weg gebracht, zu dem viel diskutierten Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ist es aber noch nicht gekommen. Der hätte Experten zufolge auch weitreichende Folgen für viele Banken in der EU. Russland hat nun Vergeltung für vom Westen verhängte Sanktionen angekündigt.

Aktien von Raiffeisen zeigten sich zu Mittag um 2,8 Prozent fester. Am Vortag hatten die Aktien von der in der Ukraine und in Russland tätigen Bank mit Abschlägen von 23 Prozent einen regelrechten Kurssturz erlebt.

Aktien der Erste Group konnten sich um 5,4 Prozent erholen und voestalpine zogen unter den weiteren Indexschwergewichten um 4,7 Prozent an. Wienerberger konnten einen Anstieg um 3,8 Prozent verbuchen, BAWAG befestigten sich um 1,2 Prozent.

EVN stiegen nach Zahlenvorlage um 1,7 Prozent. Die Verwerfungen auf den Energiemärkten - mit historisch hohen Marktpreisen für Erdgas, CO2-Zertifikate sowie Grund- und Spitzenlaststrom - haben beim niederösterreichischen Energieversorger im ersten Geschäftsquartal 2021/22 die operativen Ergebnisse und den Nettogewinn gedrückt. Dennoch ist man für das Gesamtjahr zuversichtlich und hat am Freitag die Jahresprognose von 200 bis 240 Mio. Euro bestätigt.

Klar schwächer tendierten hingegen Addiko Bank mit einem Minus von 3,8 Prozent. Marinomed und Frequentis mussten Abschläge von jeweils etwas mehr als einem Prozent verdauen.

