Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 2,93 % weiterhin sehr fest

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag weiterhin mit sehr fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.219,35 Punkten errechnet, das ist ein sattes Plus von 2,93 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt deutliche 2,75 Prozent höher bei 1.620,09 Punkten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach guten Asien-Vorgaben einheitlich klar im Plus. Neue Impulse könnten am Nachmittag von den in den USA anstehenden Konjunkturdaten kommen. Bei Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion wird mit weiterhin positiven Zuwachsraten gerechnet, hieß es von den Helaba-Experten. In Wien sorgten zudem aktuelle Unternehmensergebnisse für Bewegung.

So zogen die Aktien von AT&S nach Zahlenvorlage um klare 5,5 Prozent nach oben. Der Leiterplattenhersteller hat im Geschäftsjahr 2021/22 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt: Der Jahresumsatz stieg um 34 Prozent auf 1,59 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 42 Prozent auf 349 Mio. Euro und das Konzernergebnis wurde von 47 Mio. auf 103 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Der Vorstand will neben einer Basisdividende von 0,78 Cent je Aktie auch eine Sonderdividende von 0,12 Euro vorschlagen.

Die Vienna Insurance Group (VIG), die auch in der Ukraine vertreten ist, hat wegen der anhaltend ungewissen Entwicklung in dem Land und der schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Auswirkungen Vorsorgen von rund 75 Mio. Euro gebildet. Im weiteren Geschäftsjahr sei nicht mehr mit einer so dynamischen Entwicklung wie im ersten Quartal zu rechnen, erklärte die VIG. Bis März nahm die Gruppe mit 3,45 Mrd. Euro um 11,2 Prozent mehr Prämie ein. Der Gewinn vor Steuern (EGT) sank im Jahresabstand leicht um 3,3 Prozent auf 124 Mio. Euro. Die Aktien tendierten zu Mittag unverändert zum Vortag.

Sehr fest zeigten sich auch einige Indexschwergewichte. So kletterten Erste Group-Papiere in einem starken europäischen Bank-Sektor um 6,6 Prozent nach oben und Raiffeisen gewannen 2,7 Prozent an Wert. Wienerberger notierten mit einem Plus von 3,7 Prozent und voestalpine legten gut drei Prozent zu. OMV konnten sich um 3,6 Prozent steigern.

