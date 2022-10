Wiener Börse (Mittag) - ATX nach 6 Verlusttagen mit plus 1,2%

Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag klar im Plus notiert. Der ATX verbesserte sich um 1,20 Prozent auf 2.716,82 Punkte. Damit startete der heimische Aktienmarkt eine Gegenbewegung auf den jüngsten Abwärtsschub. Der ATX hatte zuvor sechs Verlusttage in Folge absolviert.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen etwas nach oben. Spannung herrsche vor den am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen. "Die aktuellen Inflationsniveaus sind so weit weg vom Ziel der Fed, dass ein Rückgang schon dramatisch ausfallen müsste, damit die US-Notenbanker von ihrer aggressiven Gangart ablassen", kommentierte eine Expertin.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Agrana und Flughafen Wien mit Nachrichten ins Blickfeld. Die Flughafen-Wien-Gruppe mit den Airports in Wien, Malta und Kosice hat einen starken Reisesommer hinter sich. Im September erhöhte sich die Zahl der Passagiere gegenüber dem Vorjahresmonat um über 67 Prozent auf 3,37 Millionen Reisende. Die Aktie des größten österreichischen Flughafen fiel um moderate 0,2 Prozent.

Der Agrana-Konzern hat im ersten Halbjahr 2022 einen Verlust von 17,0 Millionen Euro geschrieben. In der Vorjahresperiode stand unter dem Strich noch ein Überschuss von 27,1 Mio. Euro. Beim Umsatz gab es heuer in der Periode von März bis August einen Zuwachs um fast 26 Prozent auf 1.792,3 Mio. Euro. Die Zahlen wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen bewertet und die Agrana-Aktie zeigte keine Kursbewegung.

Deutlich nach oben ging es mit den Werten aus dem Ölbereich. Die OMV-Papiere konnten sich um 3,8 Prozent steigern, nachdem die Titel des Öl- und Gasunternehmens am Vortag noch 4,5 Prozent an Wert eingebüßt hatten. Die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 2,4 Prozent.

Unter den schwergewichteten Banken legten Raiffeisen Bank International um deutliche 3,1 Prozent zu und die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von zwei Prozent verbuchen. BAWAG verteuerten sich um 0,9 Prozent.

voestalpine stärkten sich um zwei Prozent, während die Verbund-Anteilsscheine um 0,6 Prozent fielen.

ste/mik

ISIN AT0000999982