Wiener Börse (Mittag) - ATX nach Absacker wieder im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag weiterhin im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX büßte allerdings seine Verlaufsgewinne am Vormittag teilweise vollständig ein und rutschte zeitweise sogar ins Minus. Danach erholte er sich aber wieder und legte bis 12.20 Uhr um 0,60 Prozent auf 3.228,07 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg ebenfalls 0,60 Prozent auf 1.615,44 Zähler.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls weiterhin leicht im Plus. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen die chinesische Covid-Politik sowie Inflationszahlen aus Deutschland, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Am Montag hatten in China stattfindende Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Covid-Maßnahmen für deutliche Kurseinbußen an den Finanzmärkten gesorgt. "Die jüngsten Proteste schüren die Angst davor, dass sich die Lieferkettenprobleme nicht so schnell lösen lassen und die Weltkonjunktur davon negativ beeinträchtigt wird. Die steigenden Infektionszahlen haben den Marktteilnehmern zusätzlich Kopfschmerzen bereitet. Allerdings sind nun leicht rückläufige Infektionszahlen zu beobachten. Dennoch dürfte Peking an der strengen Null-Covid-Politik wohl festhalten, wenngleich die Anleger angesichts der Proteste mit Lockerungen rechnen. Ob sich die chinesische Staatsführung davon beeinflussen lässt, bleibt doch eher fraglich", schreibt Christian Henke vom Broker IG.

Datenseitig stehen am Dienstag Verbraucherpreiszahlen aus Deutschland im Fokus, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Von den Zahlen erwarten sich Marktteilnehmer Hinweise auf die weiteren Zinsschritte der EZB. Bereits veröffentlicht wurden die spanischen Verbraucherpreise. So hat sich der allgemeine Preisauftrieb in Spanien weiter abgeschwächt. Im November stiegen die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent, im Vormonat hatte die Rate noch 7,3 Prozent betragen. Analysten hatten nur einen Rückgang auf 7,1 Prozent erwartet.

In Wien haben Warimpex Zahlen für die ersten drei Quartale 2022 veröffentlicht. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilien-Entwickler hat seinen Gewinn im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr von 2,6 Mio. auf 13,6 Mio. Euro verfünffacht - etwa die Hälfte davon hat das Unternehmen in Russland verdient. Die Aktien reagierten mit einem Kursgewinn von 4,1 Prozent.

Eine Analystenmeinung kam zu FACC. Die Erste Group hat sowohl die Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 10 Euro für die Titel des Luftfahrtzulieferers bestätigt. Die Papiere reagierten mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 6,06 Euro.

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihre Anlageempfehlung "Kaufen" für die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) und auch das Kursziel von 76,1 Euro bestätigt. SBO-Titel notierten zu Mittag um 0,7 Prozent höher bei 61,40 Euro. Branchenkollege OMV legte 3,3 Prozent zu.

Bankwerte fanden keine gemeinsame Richtung. Die Aktien der Erste Group verteuerten sich um 0,3 Prozent, Raiffeisen Bank International legten ein Prozent zu. BAWAG hingegen drehten ins Minus und verloren 0,4 Prozent. Die Bank hat ihr im Juli gestartetes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von knapp 325 Mio. Euro abgeschlossen. Insgesamt wurden 6.941.942 Aktien zurückerworben, das sind 7,79 Prozent des Grundkapitals.

kat/ger

ISIN AT0000999982