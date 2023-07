Wiener Börse (Mittag) - ATX nach deutlichem Vortagesplus wenig bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag nach den deutlichen Vortageszuwächsen kaum verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab um magere 0,02 Prozent auf 3.159,53 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf hingegen eine positive Stimmung zu sehen.

Zur Wochenmitte hatte ein nachlassender Inflationsdruck in den USA international beflügelt und der ATX war um 1,6 Prozent nach oben geklettert. Heute runden die US-Erzeugerpreise das Inflationsbild des Monats Juni ab, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Der Fokus der Marktakteure liegt zudem auch auf den wöchentlichen Erstanträgen zur Arbeitslosenunterstützung in den USA.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage dünn. Verkehrsergebnisse für den Juni legte der Flughafen Wien vor. Die voestalpine-Aktie wird zudem ex Dividende gehandelt. Der Flughafen Wien verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 rund 13,3 Mio. Passagiere, das ist ein Plus von 44,3 Prozent zur Vorjahresperiode. Damit liegen die Zahlen allerdings nach wie vor 9,1 Prozent unter dem Niveau vom Vor-Corona-Jahr 2019. Die Aktie des führenden heimischen Airports gab moderate 0,1 Prozent nach.

Die voest-Aktie büßte optisch starke 2,7 Prozent bzw. 86 Cents ein. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 1,5 Euro würde die Aktie klar im Plus liegen.

Im Technologiebereich steigerten sich die AT&S-Papiere um deutliche 2,3 Prozent. Bei den schwergewichteten Banken gab es keinen einheitlichen Trend zu beobachten. BAWAG-Titel tendierten prozentuell unverändert, während die Papiere der Erste Group um leichte 0,2 Prozent gewannen. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent.

Die Papiere des Stromversorgers Verbund gewannen 1,7 Prozent. Die Anteilsscheine des Autozulieferers Polytec sanken bei dünnen Handelsumsätzen um 2,7 Prozent.

