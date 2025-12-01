Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

ATX

4 997,10
-12,67
-0,25 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
01.12.2025 13:32:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX nach Rekordhoch knapp behauptet

Die Wiener Börse ist am Montag im Vormittagshandel nach einem neuen Verlaufshoch knapp ins Minus gerutscht. Der ATX hielt zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent bei 5.006,30 Punkten. Im Frühhandel hatte der Index zeitweise seine Rekordfahrt fortgesetzt und mit einem kleinen Anstieg bei 5.021,69 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht.

Auch andere Börsen in Europa lagen mehrheitlich leicht im Minus. Marktteilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach den jüngsten Gewinnen. Belastet wurden die Märkte von schwachen Vorgaben aus Japan. Dort kam die Börse nach Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember unter Druck.

Als stärkster Wert im ATX Prime-Segment lagen FACC bei plus 3,0 Prozent. Gesucht waren auch RHI und Frequentis und verbuchten Kursgewinne zwischen 2 und 3 Prozent. Unter den ATX-Schwergewichten legten RBI und OMV jeweils rund ein Prozent zu.

Unter Druck kamen die Aktien von AT&S und büßten 4,6 Prozent ein. Schwach zeigten sich auch die Bauwerte UBM (minus 2,2 Prozent) und Strabag (minus 0,9 Prozent).

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenstart nicht. Auch die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus Europa wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global für die Eurozone fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 49,6 Punkte, wie S&P laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,7 Punkten gerechnet.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag in den USA anstehenden Einkaufsmanagerindizes liefern. "Die regionalen Fed-Umfragen für November fielen uneinheitlich aus, deuten jedoch insgesamt auf eine leichte Stimmungsverbesserung und einen kleinen Anstieg des ISM-Indexes hin", schreiben die Analysten der Helaba.

mik/spa

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 997,08 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
12:23 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen