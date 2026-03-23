Wiener Börse (Mittag) - ATX nach Trump-Ankündigung im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montagmittag ins Plus gedreht. US-Präsident Donald Trump berichtete über klare Gesprächsfortschritte mit dem Iran. In den kommenden fünf Tagen werde es keine Angriffe auf Kraftwerke und Energieinfrastruktur geben, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social. Der ATX stieg nach anfänglich deutlichen Kursverlusten zu Mittag mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 5.208 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,26 Prozent auf 2.588 Zähler.

In der Nacht auf Sonntag hatte der US-Präsident der iranischen Führung mit der Zerstörung von Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Teheran drohte ihrerseits mit der vollständigen Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge. Die nunmehrige Aussetzung sei aber vom Erfolg laufender Treffen und Gespräche abhängig, teilte Trump mit.

Vor diesem Hintergrund gerieten mögliche Kursbewegungen bei einzelnen Aktien fast zur Nebensache. Allerdings drehte sich die Stimmung auch auf den restlichen europäischen Aktienmärkten nach der Ankündigung von Trump deutlich. Der ATX wird von den Lenzing-Aktien angeführt. Diese stiegen um 4,57 Prozent. AT&S legten um 4,34 Prozent zu, voestalpine um 3,12 Prozent.

Palfinger kehrte mit dem heutigen Handelsstart an Stelle des Immobilienunternehmens CPI Europe (früher Immofinanz) in den österreichischen Leitindex zurück. Zuletzt war der Salzburger Kranhersteller 2010 im ATX gelistet. "Das wird uns international helfen, leichteren Zugang zu Investoren zu erhalten", hatte Palfinger-Finanzchef Felix Strohbichler bei der Bekanntgabe der Änderung Anfang März gesagt. Die Werte von Palfinger gaben allerdings 2,69 Prozent nach.

Verluste gibt es vor allem bei den Energie- und Öl-Werten. Verbund lag am unteren Ende mit einem Minus von 4,88 Prozent. Auch die Aktien EVN, OMV und SBO verloren.

Die Erste Group Research beließ bei Kapsch TrafficCom das Kursziel von 5,80 Euro sowie die Empfehlung "Hold" bei. Der Iran-Krieg könnte mittelfristig auf das Geschäft negativ wirken, so die Erste-Analysten. Die Aktien des Mautsystemanbieters notierten zu Mittag bei 5,20 Euro um 1,14 Prozent leichter.

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