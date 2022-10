Wiener Börse (Mittag) - ATX notiert etwas höher

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag etwas höher präsentiert. Der ATX notierte um 12 Uhr um 0,21 Prozent im Plus bei 2.780,82 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,13 Prozent auf 1.401,79 Zähler.

Uneinheitliche Vorgaben aus Asien und den USA konnten den heimischen Leitindex nicht deutlich in die ein oder andere Richtung lenken. So war an der Hongkonger Börse der Hang Seng stark ins Minus gefallen, während die US-Indizes am Freitag klar höher geschlossen hatten. Zu den Abgaben in Asien schrieben Analysten, es handle sich vor allem um eine Reaktion auf die Machtfestigung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping.

Konjunkturseitig dürften sich diese Woche die Blicke vor allem auf die am Donnerstag anstehende EZB-Zinssitzung, bei der laut Helaba entschieden wird, ob der Leitzins um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte angehoben wird. "Die Akteure an den Finanzmärkten nehmen zwar die zunehmend vorsichtiger werdenden Zentralbankkommentare zur Kenntnis, eine echte Entlastung für das Marktgeschehen stellt dies aber nicht dar", schrieben die Helaba-Analysten weiter.

Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes fielen indes durchwachsen aus. Während der Index der Industrie in Deutschland die Prognosen verfehlte, lag jener für die Dienstleister im Rahmen der Erwartungen. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone zeigten ein ähnliches Bild: Während der Wert für die Dienstleister wie erwartet ausfiel, enttäuschte der Index für die Industrie und damit auch der Gesamtindex.

Mit Blick auf die Branchen erholten sich die Aktien von Energieversorgern nach den Verlusten am Freitag. Verbund verteuerten sich um 1,5 Prozent. Die Aktien der EVN stiegen um 1,4 Prozent.

Die schwer gewichteten Banken waren dagegen uneinheitlich. Erste Group standen zuletzt mit plus 0,1 Prozent etwas höher, während Raiffeisen um 0,2 Prozent nachgaben. Für die Anteilsscheine der BAWAG ging es wieder um 1,4 Prozent hinauf.

Die Wertpapiere der OMV gaben angesichts fallender Rohölpreise um 2,1 Prozent nach. Schoeller-Bleckmann reduzierten sich um 0,6 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich Palfinger mit minus 3,4 Prozent klar unter Druck. Polytec sanken gar um 4,1 Prozent. Mit Gewinnen von 2,4 Prozent bzw. 2,7 Prozent notierten wiederum Wienerberger und Porr.

sto/mik

ISIN AT0000999982