Wiener Börse (Mittag) - ATX notiert mit plus 0,67 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag zu Mittag klare Zuwächse verzeichnet. Der Leitindex ATX stand kurz nach 12.15 Uhr um 0,67 Prozent im Plus bei 3.044,93 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,65 Prozent auf 1.531,45 Zähler.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich höher. Quartalszahlen hatten zwar teilweise deutliche Kursverluste zu folge, es gab jedoch auch positive Impulse. Insbesondere die am Vorabend veröffentlichten Berichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel wurden am Markt gut aufgenommen.

Am Wiener Aktienmarkt mussten die Akteure nach der gestrigen Handelspause am Nationalfeiertag zudem den Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) einordnen. Diese hatte den Leitzins, wie von Ökonomen erwartet, nicht angetastet. Am heutigen Freitag stehen aus Europa keine wichtigen Konjunkturdaten mehr an, in den USA werden am Nachmittag noch Konsumdaten erwartet.

Unterstützung brachten dem heimischen Leitindex Zuwächse im Bankensektor. Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) verbesserten sich um 3,6 Prozent. Die Bank rief eine außerordentliche Hauptversammlung ein, um über die Auszahlung einer Dividende zu entscheiden. Bei der Hauptversammlung am 31. März war für 2022 vorerst keine Dividende beschlossen worden. Das RBI-Management hatte zuletzt eine Ausschüttung von 0,80 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Unter den weiteren Branchenvertretern gewannen Aktien der Erste Group 0,6 Prozent. BAWAG-Anteile stiegen um 1,3 Prozent. Die Öltitel SBO und OMV legten nach anfänglichen Abgaben zuletzt um bis zu 0,6 Prozent zu. Steigende Ölnotierungen stützten ebenso wie besser als erwartete Zahlen des Branchenkollegen Eni.

Die Anteilsscheine von Andritz zeigten sich mit plus 1,7 Prozent. Der Anlagenbauer hat eine Vereinbarung mit der US-Firma Flowserve Corporation zum Kauf der NAF AB unterzeichnet. NAF AB sei ein führender Anbieter in der Bereitstellung von Prozessregelventilen für die Zellstoff- und Papierindustrie, teilte Andritz mit.

spa/sto

ISIN AT0000999982