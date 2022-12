Wiener Börse (Mittag) - ATX notiert mit Zuwächsen

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag mit Zuwächsen präsentiert. Am Anfang der Börsensitzung hatten positive Vorgaben aus Asien Rückenwind geliefert, ehe im Verlauf des Vormittags sich aufhellende Stimmungsdaten aus der Eurozone unterstützten.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr mit plus 0,58 Prozent bei 3.226,04 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,52 Prozent auf 1.613,43 Einheiten zu.

In einer monatlichen Umfrage des deutschen Beratungsunternehmens Sentix unter Börsianern zeigte sich erneut eine Stimmungsaufhellung. So stieg der entsprechende Indikator, der die Konjunkturstimmung misst, um annähernd zehn Punkte auf minus 21,0 Zähler. Auch die Unterindikatoren für die Lagebewertung und für die Konjunkturerwartungen hellten sich auf.

Das Wachstum der österreichischen Wirtschaft setzte sich indes auch im dritten Quartal fort, das Plus fiel allerdings kleiner aus als in den Vorquartalen. Die Wirtschaftsleistung wuchs im Jahresvergleich real um 1,7 Prozent, gegenüber dem zweiten Quartal 2022 entspricht das einem BIP-Anstieg um 0,2 Prozent. Das zeigt das "Austrian Recovery Barometer" der Statistik Austria.

Für den weiteren Handelsverlauf richten sich die Blicke nun auf den Einkaufsmanagerindex des US-Servicesektors. Dieser dürfte nachgeben, allerdings liege der Index noch komfortabel oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten, kommentierten die Helaba-Experten im Vorfeld. Regionale Service-Indizes würden auf einen rückläufigen Wert schließen lassen. "Die Fed wird sich davon jedoch nicht in dem Plan beirren lassen, die Zinsen im Dezember ein weiteres Mal zu erhöhen", so die Analysten weiter.

Unternehmensseitig mangelte es weiterhin an impulsgebenden Nachrichten. Mit Blick auf die Branchen steigerten sich die Anteilsscheine der Erste Group (plus 1,9 Prozent), Raiffeisen (plus 1,0 Prozent) und BAWAG (plus 0,6 Prozent). Die heimischen Versorger legten ebenfalls zu. So erhöhten sich Verbund und EVN um 1,5 bzw. 0,9 Prozent.

Auch die Papiere des Erdölkonzerns OMV verbuchten Zugewinne von 0,5 Prozent. Zuletzt traten neue Sanktionen auf russisches Öl in Kraft, die den Preis der Rohölnotierungen steigen ließen. Unter anderem ist es nur mehr in Ausnahmefällen erlaubt, russisches Öl in die Europäische Union zu importieren.

