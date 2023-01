Wiener Börse (Mittag) - ATX notiert um 0,22 Prozent tiefer

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag knapp behauptet tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 3.263,97 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,22 Prozent auf 1.635,70 Punkte. Der Handelstag steht im Zeichen einer Konferenz der schwedischen Nationalbank. So werden sich dort heute hochkarätige Währungshüter aus Europa und den Vereinigten Staaten zu Wort melden, darunter US-Fed-Chef Jerome Powell.

"Während in den USA die Zinserwartungen allmählich abbröckeln und auch bei ersten Fed-Vertretern vorsichtigere Töne angeschlagen werden, ist die Lage bei der EZB weiterhin auf Inflationsbekämpfung ausgerichtet", schrieben im Vorfeld die Experten der Helaba. Erst am Wochenende hatte EZB-Chefvolkswirt Lane gewarnt, dass die Inflationsraten ungeachtet der Entspannung bei den Energiepreisen erhöht bleiben könnten. Zwar wolle die EZB von Fall zu Fall entscheiden, für das kommende Ratstreffen dürfte wegen der nochmals auf ein Rekordniveau gestiegenen Kern-Inflationsrate aber klar sein, dass eine Zinserhöhung beschlossen werde, so die Helaba-Analysten weiter.

Mit Blick auf die Einzelwerte waren die Wertpapiere der Raiffeisen Bank International (RBI) wenig gesucht. Die Aktie gab nach ihren Vortagesverlusten nun am Dienstag zu Mittag um 3,4 Prozent nach. Das heimische Geldhaus kommt in der Ukraine zunehmend unter Druck, denn der RBI-Vorstandsvorsitzende Johann Strobl und ein weiterer Vorstand der Bank, Andreas Gschwenter, wurden in Kiew auf eine Liste von Personen gesetzt, die für Sanktionen empfohlen werden. Neben den Sanktionsempfehlungen wird der RBI aktuell auch vorgeworfen, russischen Soldaten Kreditstundungen zu gewähren. Die RBI sagte, sie sei gesetzlich dazu verpflichtet.

Schwach waren zudem die Wertpapiere der Andritz. Sie sanken um 2,3 Prozent. RHI Magnesita gaben um 2,2 Prozent nach. AMAG und Frequentis verloren bei einem geringen Handelsvolumen jeweils 1,7 Prozent. Nach den frühen Gewinnen ging es auch bei Lenzing um 0,9 Prozent hinab. Die Aktie hatte allerdings seit Jahresbeginn deutlich zugelegt.

Gesucht waren unterdessen mit jeweils mehr als plus zwei Prozent Kapsch TrafficCom und Pierer Mobility. Ebenfalls nachgefragt waren die Anteile des Versorgers Verbund (plus 1,8 Prozent).

sto/ger

ISIN AT0000999982