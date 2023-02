Wiener Börse (Mittag) - ATX notierte mit fast 0,4 % im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch zu Mittag etwas fester tendiert. Gegen 12 Uhr stand der Leitindex ATX 0,36 Prozent höher bei 3.395,74 Punkten. Der ATX Prime legte um 0,28 Prozent auf 1.704,84 Einheiten zu.

Die Inflation in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt. Im Jänner kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. In Österreich ist sie dagegen weiter hoch. Im Jänner hat die Teuerung sogar wieder an Fahrt aufgenommen. Wie die Statistik Austria mitteilte, dürfte die heimische Inflationsrate im Jänner auf 11,1 Prozent gestiegen sein.

Am Abend, nach dem europäischen Börsenschluss, wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Christian Henke vom Broker IG erwartet eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. "Weitaus interessanter für die Finanzmärkte dürften die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sein", so Henke in einem Kommentar.

Wichtiger Anhaltspunkt für die US-Zentralbanker ist auch die Situation am US-Arbeitsmarkt. Über diese dürfte am Nachmittag der ADP-Report Auskunft geben. "Derweil sind (...) die Lohn- und Gehaltsperspektiven aufwärtsgerichtet und die Teuerungsraten trotz der ersten Rückgänge noch viel zu hoch", kommentierten die Analysten der Helaba.

Am heimischen Markt gaben die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) um 1,5 Prozent nach. Das Geldhaus hat im Geschäftsjahr 2022 den Gewinn deutlich gesteigert - auf 3,6 Mrd. Euro, nach rund 1,4 Mrd. Euro im Jahr davor. Operativ verzeichnete die Bank sowohl mit als auch ohne Russland-Geschäft deutliche Zugewinne. Der Ausblick auf 2023 bliebe aber unter ihren Erwartungen zurück, schrieben in der Früh Experten der Erste Group.

Unter den anderen schwergewichteten Banken legten Erste Group um 0,4 Prozent zu, während die Bawag-Aktien um leichte 0,1 Prozent höher notierten.

Die Titel von Wienerberger gewannen fast ein Prozent. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die angemeldete Übernahme des französischen Dach- und Solaranbieters Terreal durch den börsennotierten österreichischen Ziegelhersteller Wienerberger geprüft und für nicht freigabefähig befunden. Die Wettbewerbshüter haben deshalb einen Antrag auf vertiefte Prüfung an das Kartellgericht gestellt, teilte die Behörde am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Starke Zuwächse gab es dagegen für die Titel von Lenzing (plus 3,4 Prozent) und Andritz (plus 1,9 Prozent). Wie die Analysten der Erste Group schreiben, habe der Anlagebauer einen Auftrag in Brasilien erhalten. Merklich Verluste erlitten dann die Papiere von Marinomed, mit einem Minus von 4,8 Prozent.

spo/ste

ISIN AT0000999982