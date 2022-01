Wiener Börse (Mittag) - ATX nur leicht im Minus

Die Wiener Börse lag am Dienstag zu Mittag leicht in der Verlustzone. Gegen 12.10 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 4.026,30 Punkten. Auch der breitere ATX Prime zeigte sich mit leichten Abgaben von 0,16 Prozent bei 2.014,38 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen tendierten zuletzt hingegen deutlich tiefer: DAX und Euro-Stoxx-50 jeweils minus 1,1 Prozent.

Nach den satten Aufschlägen vom Wochenauftakt legen die Märkte am Dienstag erstmal wieder den Rückwärtsgang ein. Die vor dem Hintergrund der anhaltenden Zinssorgen zuletzt deutlich gestiegenen Anleihenrenditen am US-Markt lasten auf der Stimmung an den Börsen. Die ohnehin schon hohe Inflation wird laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar von RoboMarkets von den starken Preisanstiegen am Ölmarkt weiter befeuert. Angesichts der rasant gestiegenen Teuerungsrate rechnen mittlerweile viele Experten mit bis zu vier Zinsschritten der US-Notenbank im laufenden Jahr.

Selbst deutlich besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten konnten den Märkten am Dienstag keinen Auftrieb verleihen. Im Jänner haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten dem Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW zufolge deutlich aufgehellt. Gegenüber dem Vormonat stieg der Indikator um 21,8 Punkte auf 51,7 Zähler. Im Vorfeld war im Schnitt nur mit einem leichten Zuwachs auf 32,0 Punkte gerechnet worden.

Nach dem gestrigen Feiertag in den USA, dürfte es am Dienstag auch an der Wall Street zunächst klar nach unten gehen. Vor allem die Technologiewerte, die besonders von steigenden Zinsen belastet würden, werden vorbörslich klar schwächer erwartet. Am Nachmittag stehen zudem einige Stimmungsindikatoren aus der US-Wirtschaft auf der Agenda.

Der ATX wurde zu Mittag vor allem von Zugewinnen bei den heimischen Bankenwerten Erste Group (plus 1,8 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,6 Prozent) gestützt. Bei den Papiere der OMV waren es Aufschläge von rund einem Prozent. Die deutlichsten Abgaben verbuchten die Aktie des Verbund mit minus 2,8 Prozent. Auch die Titel der Telekom (minus 2,1 Prozent) und der EVN (minus 2,3 Prozent) gaben klar nach.

Die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO tendierten zuletzt prozentuell unverändert. Vor Börsenstart hatte das Unternehmen seine vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. SBO drehte dabei mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von 28 Millionen Euro in die Gewinnzone. Im Jahr davor hatte man noch einen Verlust in der selben Höhe verbucht.

Bei den Titeln des Flughafen Wien stand zuletzt ein Minus von 0,7 Prozent. Im Vorjahr verzeichnete der Konzern einen Einbruch der Passagierzahlen gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 von 67,1 Prozent auf 10,4 Millionen Reisende. Das geht aus den Verkehrsergebnissen für 2021 hervor, die das Unternehmen am Dienstag veröffentlichte. Für heuer rechnet der Airport trotz eines sehr passagierarmen ersten Quartals im Gesamtjahr mit rund 17 Millionen Passagieren.

