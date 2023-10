Wiener Börse (Mittag) - ATX rutscht bis zu Mittag leicht ins Minus

Die Wiener Börse hat am Montag im Vormittagsverlauf ihr anfängliches Plus wieder abgegeben und ist knapp ins Minus gerutscht. Der ATX hielt gegen 12.25 Uhr mit einem Abschlag von 0,2 Prozent bei 3.161,53 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,29 Prozent auf 1.592,07 Zähler. Auch andere Börsen rutschten im Vormittagsverlauf leicht ins Minus.

Die Einigung im US-Budgetstreit vom Wochenende brachte damit nur kurzfristig positive Impulse. Demokraten und Republikaner hatten sich zuletzt auf einen Übergangsetat geeinigt und damit die Finanzierung der US-Bundesbehörden bis zum 17. November gesichert. Ein bestimmendes Thema bleibt nun die Frage, ob die Notenbanken mit weiteren Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgehen.

Nachrichten gab es in der Früh von der Strabag. Der Baukonzern hat es geschafft, mit einer Sonderausschüttung die Beteiligung des russischen Großaktionärs Oleg Deripaska unter 25 Prozent zu drücken. "Damit sollen relevante Nachteile und Risiken für die Strabag SE reduziert werden", wie es in einer Aussendung des Unternehmens vom Montag heißt.

Die Strabag hatte im Juni beschlossen, Rücklagen an die Aktionäre auszuschütten. Mit Ausnahme Deripaskas konnten die Aktionäre die Ausschüttung wahlweise in Bar oder als Aktien erhalten. Da nun 87,6 Prozent des bezugsberechtigten Aktienbestands die Aktienvariante gewählt hat, wird der Anteil des von Deripaska kontrollierten Unternehmens MKAO "Rasperia Trading Limited" von 27,8 Prozent auf rund 24,1 Prozent fallen, heißt es in der Mitteilung. An der Börse stiegen Strabag-Aktien am Montag zu Mittag um 0,5 Prozent.

Gut gesucht waren Aktien des Börsenneuzugangs EuroTeleSites und gewannen 2,66 Prozent auf 4,25 Euro. Damit liegen die Titel immer noch unter dem Referenzkurs vom Börsengang von 4,95 Euro. Gewinne von um die ein Prozent verbuchten auch die Aktien von Verbund voestalpine. Die größten Verlierer im prime market waren Mariomed und Kapsch TrafficCom mit Verlusten von jeweils knapp 3 Prozent.

Aktien der CA Immo notierten sich nach einer neuen Empfehlung unverändert zum Vortag bei 31,40 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Coverage der Aktie mit der Empfehlung "buy" und einem Kursziel von 37 Euro wieder aufgenommen.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag erwarteten Reden einiger US-Notenbanker sowie die Veröffentlichung des ISM-Index der US-Industrie bringen. "Die Vorgaben für den Septemberwert des ISM-Industrieindexes vonseiten der regionalen Fed-Umfragen sind uneinheitlich, sodass ein kaum veränderter Wert zu erwarten ist", schreiben die Analysten der Helaba. Wichtige Hinweise auf die weiteren Schritte der US-Notenbank erhoffen Börsianer auch von dem Freitag anstehenden monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

