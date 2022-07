Wiener Börse (Mittag) - ATX rutscht in die Verlustzone

Die Wiener Börse ist am Dienstag zu Mittag in die Verlustzone gerutscht. Gegen 12.35 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,24 Prozent tiefer bei 2.968,32 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,26 Prozent nach unten auf 1.498,70 Zähler.

Sorgen um die Gasversorgung bleiben ein bestimmendes Thema. Wie gestern gekannt wurde, senkte der russische Gaskonzern Gazprom die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 auf 20 Prozent der Kapazität. Russland nennt Reparaturarbeiten an einer Turbine als Grund, was von westlichen Regierungen aber in Abrede gestellt wird. Am Dienstag drückte ein Kremlsprecher die Hoffnung aus, dass die Turbine "eher früher als später" installiert werde, gab den westlichen Sanktionen aber eine Mitschuld an den Verzögerungen. Kurz nach den Äußerungen gaben die europäischen Aktienmärkte mehrheitlich nach. Auch die Gemeinschaftswährung Euro fiel deutlich gegenüber dem US-Dollar.

Weiters werden die Anleger ihre Blicke bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed richten, die morgen verkündet wird. Am Dienstag könnte dann noch das US-Verbrauchervertrauen im Juli Impulse liefern.

Erdgas kann zum Teil durch Erdöl ersetzt werden, weshalb die Verunsicherung vom Gas- auch auf den Ölmarkt übergriff und hier die Preise steigen ließ. Die heimischen Ölwerte OMV und Schoeller-Bleckmann legten vor diesem Hintergrund um 0,7 und 2,7 Prozent zu.

Die schwergewichteten Bankaktien tendierten uneinheitlich. Erste Group-Titel verbilligten sich um 0,7 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International (RBI) und der Bawag ging es um 0,4 und 0,3 Prozent.

AT&S büßten dagegen optisch drei Prozent an Wert ein. Die Aktien werden ex-Dividende gehandelt.

Lenzing gaben 1,2 Prozent nach. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing im Vorfeld der Präsentation von Zahlen für das zweite Quartal unverändert belassen. Lenzing sei es gelungen, den Großteil der gestiegenen Material-und Logistikkosten auf seine Kunden abzuwälzen. Anlaufkosten für eine neue Fabrik in Brasilien könnte aber die Margen verkleinern, so der Analyst.

