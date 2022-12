Wiener Börse (Mittag) - ATX rutscht ins Minus

Die Wiener Börse ist am Mittwoch zu Mittag in die Verlustzone gedreht, nachdem in der Früh noch Gewinne verzeichnet wurden. Der ATX gab bis etwa 12.15 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.130,88 Punkte nach. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,55 Prozent auf 1.565,58 Zähler.

Unter den Einzelwerten im Prime-Segment war die Mehrheit der Werte im Minus. Die deutlichsten Zuwächse konnte die Aktie der teilstaatlichen OMV verzeichnen mit einem Plus von 1,9 Prozent. Die Ausschüttungspolitik des Öl- und Gaskonzerns wird künftig um Sonderdividenden erweitert. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wann und ob dieses zusätzliche Instrument zum Einsatz kommt, soll sich den Angaben zufolge vor allem am Verschuldungsgrad des Unternehmens orientieren.

Die Flughafen Wien AG hat in der Früh ihre Passagierzahlen für November veröffentlicht. Die Zahl lag nur rund 20 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019, hoben die Analysten der Erste Group in einem ersten Kommentar positiv hervor. Beim Frachtaufkommen gab es aber auch im Vergleich zum Vorjahr 2021 einen Rückgang, geht aus einer Aussendung des Flughafenbetreibers hervor. Bei der Aktie gab es bis zuletzt aber noch keine Transaktion.

Die Verbund-Papiere verteuerten sich um dünne 0,1 Prozent. Der Einstieg des Energieversorgers in den italienischen Markt mit einem Photovoltaik-Projekt wird von der Erste Group positiv bewertet. Allerdings scheine das Projekt noch in einem sehr frühen Stadion zu sein, so die Experten.

Die schwergewichteten Banken tendierten negativ. Bawag verloren noch mäßige 0,04 Prozent, für die Papiere der Erste Group und der RBI ging es um ein bzw. 0,8 Prozent nach unten.

Zu den Verliererwerten gehören auch mehrere Industrieunternehmen. Bei der voestalpine war es ein Minus von 5,6 Prozent. In der Eurozone ist die Industrieproduktion im Oktober stärker als erwartet geschrumpft.

Das für die Aktienmärkte wohl wichtigste Ereignis des Tages wird erst nach dem europäischen Börsenschluss stattfinden: Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre zinspolitische Entscheidung bekanntgeben. Laut den Analysten der Helaba gilt es als "nahezu sicher", dass das Leitzinsband um 0,5 Prozentpunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht wird.

Es geht bei dem Termin am Abend aber nicht nur um die letzte Zinsentscheidung: "Mit großer Spannung werden auch die neuen Projektionen für Wachstum und Inflation sowie für die Leitzinsen erwartet", so die Helaba-Experten. "Dann wird sich zeigen, ob Marktteilnehmer mit ihrer Einschätzung richtigliegen, dass etwa Mitte 2023 das Zinstop unter 5,0 % erreicht wird und es ab dann erste Leitzinssenkungen geben kann."

spo/ste

ISIN AT0000999982