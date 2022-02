Wiener Börse (Mittag) - ATX rutscht mit Ukraine-Krieg um 6,6% ab

Die Wiener Börse hat am Donnerstagmittag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine massive Kursverluste aufgewiesen. Der heimische Leitindex ATX rasselte um 6,60 Prozent auf 3.392,39 Punkte nach unten und setzte damit seinen aktuellen Abwärtssog fort. Bereits an den vorangegangenen fünf Handelstagen hatte der ATX wegen Sorgen vor einer Eskalation im Ukraine-Russland-Konflikt jeweils starke Verluste hinnehmen müssen und steht somit bereits vor seinem 6. Minustag in Folge.

Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es mit den Aktienkursen am Berichtstag rasant abwärts. Beachtlich ist dabei vor allem der Kurseinbruch an der Moskauer Börse. Dort büßte der russische Leitindex RTS nach einer vorübergehenden Handelsaussetzung ein massives Drittel an Wert ein. Hier blicken Anleger vor allem auf neue Sanktionen des Westens gegen das Land. "Die EU wird das härtestes Sanktionspaket beschließen, dass sie je beschlossen hat", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Am Donnerstag in der Früh ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die NATO verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten massive Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen.

Am heimische Aktienmarkt erfasste der Abwärtssog Aktien aus allen Branchen. Bankentitel standen europaweit beachtlich unter Druck. Unter den Einzelwerten in Wien brachen die Aktien von der in der Ukraine und in Russland tätigen Raiffeisen Bank International mit Abschlägen von 17 Prozent regelrecht ein. Unter den weiteren Schwergewichten sackten Erste Group-Aktien zweistellig um 10,6 Prozent tiefer.

Abschläge von mehr als sieben Prozent wiesen jeweils die Papiere von Do&Co, Warimpex, Wieneberger und Zumtobel auf. OMV-Anteilsscheine knickten um 5,5 Prozent ein und voestalpine rasselten um 6,6 Prozent tiefer.

Auf Unternehmensseite rückten Zahlenvorlagen angesichts der geopolitischen Lage in den Hintergrund. Der oberösterreichische Flugzeugbauer FACC hat das Geschäftsjahr 2021 erneut mit roten Zahlen abgeschlossen, der Verlust fiel jedoch geringer aus als im Vorjahr. Die FACC-Aktie gab 5,7 Prozent nach.

Der UNIQA-Versicherungskonzern 2021 hat die eigenen Ergebnisziele übertroffen und auch mehr verdient als von Analysten erwartet. Das Ergebnis vor Steuern (EGT) hat sich gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 auf 382,3 Mio. Euro erhöht und damit fast versiebenfacht. Die UNIQA-Titel fielen ebenfalls um 5,7 Prozent.

ISIN AT0000999982