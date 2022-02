Wiener Börse (Mittag) - ATX rutscht zu Mittag deutlicher ins Minus

Die Wiener Börse ist am Freitag zu Mittag etwas deutlicher ins Minus gerutscht. Zuletzt stand der heimische Leitindex ATX mit Abschlägen von 0,62 Prozent bei 3.860,37 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,56 Prozent auf 1.938,33 Punkte.

Die geopolitischen Unsicherheiten erweisen sich auch vor dem Wochenende als Hemmschuh an den Märkten. Europaweit reagieren die Anleger mit Zurückhaltung auf die jüngsten Entwicklungen. Zuletzt hatte die Aussicht auf weitere Verhandlungen in dem Russland/Ukraine-Konflikt für etwas Entspannung gesorgt. Laut Meldungen, haben der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Amtskollege für kommende Woche ein Treffen anberaumt.

Trotzdem bleibt die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze angespannt. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sprach von einer Schaukelbörse zwischen Diplomatie und Eskalation.

Das zuletzt heiß diskutierte Zinsthema rückt angesichts der drohenden Eskalation im Ukraine-Konflikt etwas in den Hintergrund. Zuletzt haben sich die Zinserhöhungserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone nicht weiter erhöht. "Andere Themen wie die Zinserwartungen sind präsent, haben aber keine größeren Impulse mehr setzen können", verweisen auch die Experten der Helaba auf den Russland/Ukraine-Konflikt als vordergründiges Thema.

Im Interesse könnten allerdings heutige Äußerungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone stehen. Vonseiten heutiger Konjunkturdaten dürfte sich das Interesse auf die USA richten, wo Zahlen vom Immobilienmarkt anstehen.

Im ATX Prime legten die Aktien des Aluminiumkonzerns AMAG um deutliche 4,2 Prozent zu. Nach der gestrigen Zahlenvorlage waren die Titel am Donnerstag prozentuell unverändert aus dem Handel gegangen. Auch die Anteile des Ziegelherstellers Wienerberger gehörten mit plus 1,1 Prozent zu den größten Gewinnern in Wien.

Schwach präsentierten sich erneut die Aktien der Ölbranche, nachdem die Ölpreise auch am Freitag deutlich nachgaben. Für die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters SBO ging es um 1,2 Prozent nach unten und die Papiere des Öl- und Gasriesen OMV gaben um klare 2,2 Prozent nach.

Die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer standen zuletzt bei Aufschlägen von 0,9 Prozent. Zuvor hatte der Konzern vor Börsenstart vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Probleme mit Lieferketten, steigende Materialpreise und verzögerte Auslieferungen haben die Ergebnisse stark belastet. Der Gewinn vor Steuern (EBT) halbierte sich nahezu von 51,5 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 27,5 Mio. Euro.

Auch die Anteilsscheine des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing legten um 0,6 Prozent auf 104,80 Euro zu. Die Wertpapierexperten der Erste Group hatten sich in einer Studie positiv zu den langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens geäußert und ihre Kaufempfehlung "Accumulate" bestätigt. Das Kursziel wurde von 118,5 auf 125,0 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kurskorrektur seien die soliden Wachstumsaussichten für Lenzing nicht ausreichend eingepreist.

pma/spo

ISIN AT0000999982