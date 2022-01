Wiener Börse (Mittag) - ATX sackt um fast drei Prozent ab

An der Wiener Börse ging es am Montag zu Mittag stark nach unten. Zins- und Kriegsängste lasten weiter merklich auf den Märkten. Bereits am Freitag hatte es starke Verluste gegeben. Der heimische Leitindex ATX sackte gegen 12 Uhr um 2,96 Prozent auf 3.746,15 Zähler ab. Der marktbreite ATX Prime reduzierte sich um satte 2,96 Prozent auf 1.878,48 Einheiten.

"Der Risiko-Mix aus geopolitischen Spannungen, einem steigenden Ölpreis und damit der Aussicht auf weiter hohe Inflationsraten und höhere Zinsen sorgt dafür, dass Anleger gerade einen weiten Bogen um Aktien machen", fasste Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets die derzeitige Marktlage ein.

"Die Verschärfung der Corona-Regeln haben bei den Dienstleistungen weitere Bremsspuren hinterlassen", kommentierten indes Experten der Commerzbank Stimmungsdaten aus der Eurozone. Im Jänner fiel der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum stärker als erwartet um 1,9 Punkte auf 52,1 Zähler.

Überdies lastet weiterhin die Gefahr eines Einmarschs Russlands in die Ukraine auf den Aktienmärkten. Sollte sich Moskau dazu entschließen, die an der Grenze zum Nachbarstaat in Stellung gebrachten Truppen zum Angriff in Bewegung zu setzen, dürften schwere Sanktionen das rohstoffreiche Land treffen, darunter auch ein Ausschluss aus dem Finanzsystem Swift.

Mit Blick auf die heimischen Einzelwerte rasselten die schwer gewichteten Aktien der Erste Group und jene der OMV um jeweils mehr als zweieinhalb Prozent hinab. Raiffeisen Bank International sackten um fast vier Prozent ab. Die Aktien der voestalpine brachen um annähernd sechs Prozent ein. Ebenfalls mit Abgaben zeigten sich Wienerberger (minus 3,9 Prozent) und Verbund (minus 1,4 Prozent).

ISIN AT0000999982