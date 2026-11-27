Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag an die Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Der ATX stieg bis zu Mittag um 2,44 Prozent auf 6.254,46 Punkte. Damit sind die Verluste vom Mittwoch ausgebügelt und der Leitindex eroberte auch die 200-Tage-Durchschnittslinie für den längerfristigen Trend zurück. Auf Wochensicht deutet sich ein Gewinn von 0,8 Prozent an.

Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls weitere Zuwächse, hier setzten insbesondere Rohstoff- und Technologiewerte ihre Erholung fort. Etwas Rückenwind kam aus Asien, während die US-Märkte feiertagsbedingt erst im weiteren Tagesverlauf größere Impulse bringen dürften.

In Wien spiegelte sich die europäische Branchenentwicklung in Gewinnen von 3,1 bzw. 7,3 Prozent bei den Aktien der voest und der AT&S wider. Selbiges galt für die schwer gewichteten Banken. Erste Group und RBI stiegen um 1,8 respektive 3,7 Prozent und setzten damit ihre Stabilisierung fort.

BAWAG legten noch deutlicher um 4,7 Prozent zu. Sie hatten am Vortag gegen den Trend deutlich nachgegeben, nachdem bekannt geworden war, dass ein irisches Gericht die Übernahme der PTSB durch die BAWAG abgelehnt hat. Erste-Group-Analyst Thomas Unger sieht die Unsicherheit hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Transaktion auch weiterhin als Belastungsfaktor. Bis das Management einen weiteren Fahrplan vorlege, würde die Stimmung vorsichtig bleiben.

Ansonsten lag der Fokus auf Analystenstudien. Andritz stiegen um 3,4 Prozent auf 80,10 Euro. Goldman hatte die Aktie mit einer Kaufempfehlung samt Kursziel von 95 Euro aufgenommen. Die US-Bank sieht Potenzial in margenstärkeren Wasserkraftprojekten, hieß es.

Dagegen büßten Wienerberger 1,1 Prozent auf 15,57 Euro ein. Die Erste Group senkte ihre Empfehlung für Wienerberger von "Accumulate" auf "Hold" und strich das Kursziel von 24,2 auf 16,6 Euro zusammen.

Die Ergebnisse hätten seine Einschätzung bestätigt, dass sich die Erholung der Erträge länger hinziehen werde als bisher angenommen, schrieb Analyst Michael Marschallinger. Erhebliche Restrukturierungskosten, eine schwache Ergebnisumwandlung und eine erhöhte Verschuldung würden die kurzfristige Attraktivität der Aktie mindern.

Verbund traten bei 70,05 Euro auf der Stelle. Die UBS hatte ihre Verkaufsempfehlung bestätigt und das Kursziel leicht von 55 auf 56 Euro angehoben.

spa/rst

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