Wiener Börse (Mittag) - ATX setzt Rekordjagd fort

Am Wiener Aktienmarkt hat der ATX am Donnerstag seine Rekordjagd fortgesetzt. Bis zu Mittag gewann der österreichische Leitindex 0,69 Prozent auf 6.750,00 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,67 Prozent auf 3.323,25 Zähler hinauf. Auch die europäischen Börsen gaben ein weitgehend freundliches Bild ab.

"Der Nahost-Konflikt bleibt marktbestimmend", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Hoffnung, dass die Straße von Hormuz demnächst gefahrlos passiert werden kann, habe die Energiepreise unter Druck gebracht und die Risikobereitschaft steigen lassen. Die an der Meerenge grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

Bei den Einzelwerten brachten vereinzelt Analystenstudien positive Impulse. Oddo BHF stufte die Titel der Erste Group von "Neutral" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138,52 Euro hoch. Die Anteile an der Bank stiegen um zwei Prozent auf 123,50 Euro.

Inzwischen erhöhte die Deutsche Bank ihr Kursziel für Lenzing von 21 auf 22 Euro, blieb jedoch bei der "Hold"-Empfehlung. Die Titel lagen mit plus 2,8 Prozent auf 24,15 Euro weit oben im Leitindex und erholten sich damit vom schwachen Vortag.

Noch deutlicher ging es im ATX lediglich von VIG hinauf, die Titel des Versicherers verteuerten sich um gut vier Prozent. Auch UNIQA fanden sich mit plus 1,8 Prozent unter den größeren Gewinnern wieder.

Verbund tendierten bei 58,25 Euro wenig bewegt. Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des Versorgers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von der zuständigen Expertin Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.

spa/ste

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