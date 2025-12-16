ATX

ATX 5 177,72
6,67
0,13 %
<
16.12.2025 12:01:00

Wiener Börse (Mittag) - ATX setzt Rekordjagd vor US-Daten fort

Am Wiener Aktienmarkt haben sich die Anleger am Dienstag vor wichtigen US-Daten zuversichtlich gezeigt. Der ATX knüpfte wieder an die am Freitag unterbrochene Rekordjagd an. Gegen Mittag stand der Leitindex mit plus 0,32 Prozent auf 5.188 Punkten. Für den ATX Prime ging es 0,28 Prozent auf 2.576 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld herrschte hingegen etwas größere Zurückhaltung.

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für November auf dem Programm, der wegen des US-Shutdowns mit Verspätung veröffentlicht wird. Zusätzlich werden die Beschäftigungszahlen für den Oktober mitveröffentlicht. "Allgemein wird von einem kleinen Beschäftigungsplus ausgegangen, obwohl der ADP-Report ein kleines Minus mit sich gebracht hatte. In diesem Fall werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed wohl nicht weiter angeheizt", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Weiter im Blick stehen zudem die jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten. Alle beteiligten Seiten werteten die Gespräche in Berlin als Fortschritt.

Unternehmensseitig blieb die Meldungslage zu heimischen Werten bis dato ruhig. Unterstützung bekam der ATX erneut von den schwer gewichteten Papieren der Erste Group, die in einem positiven europäischen Sektorumfeld 1,2 Prozent gewannen. RBI legten nach einem "Outperform"-Rating von Oddo BHF zwei Prozent zu.

Unter den weiteren Schwergewichten büßten Verbund, BAWAG und OMV dagegen um bis zu 0,7 Prozent ein, während Andritz-Anteile ein Prozent gewannen. Gefragt waren auch Wienerberger, die um 3,3 Prozent anzogen.

spa/ger

ISIN AT0000999982

ATX 5 177,72 0,13%

