Wiener Börse (Mittag) - ATX stabilisiert sich auf hohem Niveau

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX setzte bereits zu Sitzungsbeginn zu einer kräftigen Erholungsbewegung an und kletterte bis 12.00 Uhr um 2,42 Prozent auf 3.230,39 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime legte um 2,24 Prozent auf 1.626,42 Einheiten zu. Damit könnte die bereits viertägige Verlustserie am Wiener Markt zum Wochenausklang ein Ende nehmen.

Der Rückgang der Ölpreise hatte zwar zuletzt für etwas Rückenwind gesorgt, doch die angespannte Stimmung bleibt - trotz steigender Kurse. "Anhaltende Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks, Spekulationen über ein Energie-Embargo und weitere Unsicherheitsfaktoren bestimmen das Marktsentiment", so die Experten der Helaba zur derzeitigen Situation an den Börsen.

Vor allem die Aussicht auf eine deutlich straffere US-Geldpolitik sorgt für Sorgenfalten bei Börsianern. Laut Marktexperten könnte bei der nächsten Sitzung der US Notenbank Fed Anfang Mai der Leitzins sogar um 50 Basispunkte erhöht werden.

"Weitaus schlimmer würde die geplante Reduzierung der Fed-Bilanzsummer die Finanzmärkte treffen. Eine Veräußerung von Wertpapieren in Höhe von 95 Mrd. US-Dollar monatlich macht die Runde und lässt die Marktteilnehmer zunehmend nervöser werden. Den Aktienmärkten würde dann Liquidität entzogen, die in den letzten Jahren für die Hausse verantwortlich war", schreibt der Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets.

Für Aufschwung in Wien sorgten zum Wochenausklang kräftige Verlaufsgewinne vor allem bei den Bankwerten. Raiffeisen Bank International kletterten um 4,97 Prozent nach oben, gefolgt von Erste Group, die um 2,86 Prozent anzogen. BAWAG gewannen bisher 2,21 Prozent. Auch andere im Leitindex schwer gewichtete Titel verbuchten Aufschläge: Wienerberger stiegen um 4,39 Prozent, voestalpine um 3,84 Prozent und Verbund um 1,94 Prozent.

Deutliche Aufschläge sahen auch OMV und kletterten um 2,57 Prozent nach oben. Der Ölkonzern ist im ersten Quartal 2022 im Ausmaß von rund 2 Mrd. Euro durch Wertberichtigungen wegen des Rückzugs vom Nord-Stream-2-Pipelineprojekt bzw. im Zusammenhang mit der Neubeurteilung der Russland-Aktivitäten nach Beginn des Ukraine-Kriegs belastet worden.

Rosenbauer meldete vor Börsenstart einen Rückgang des Gewinns im Geschäftsjahr 2021 von 41,0 auf 23,2 Mio. Euro, die Aktien konnten bisher um gut ein Prozent zulegen. UBM hat im abgelaufenen Jahr mit 43,7 Mio. Euro den bisher zweithöchsten Nettogewinn seiner Firmengeschichte erzielt. Die Titel des Immobilienentwickler reagierten mit einem Kurspreisanstieg von 2,20 Prozent.

Einen Analystenkommentar gab es zur Immofinanz: Die Erste Group hat ihr Rating von "Buy" auf "Reduce" gesenkt, das Kursziel wurde von 26,0 auf 22,8 Euro nach unten revidiert. Die Papiere des Immo-Konzerns notierten unverändert bei 22,96 Euro. Die Berenberg Bank äußerte sich zu FACC. Die Analysten senkten das Kursziel leicht von 8,2 auf 8,0 Euro und bestätigten die Empfehlung "Hold". Die Aktien des Luftfahrtzulieferers lagen mit plus 6,19 Prozent auf 7,78 Euro an der Spitze der Kursgewinner.

