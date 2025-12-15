Wiener Börse (Mittag) - ATX startet fester in die neue Woche

Die Wiener Börse hat bis Montagmittag gute Kurszuwächse verzeichnet. Der ATX legte gegen 12.00 Uhr um 1,32 Prozent auf 5.170,33 Punkte zu. Der ATX Prime verzeichnete ein Plus von 1,28 Prozent auf 2.569,47 Zähler zu. Ein ähnlicher Trend war an Europas wichtigsten Börsen zu beobachten.

Wegen des Shutdowns nachgeholte US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, Leitzinsentscheidungen der EZB und anderer Notenbanken sowie weitere wichtige Konjunkturzahlen wie das aktuelle ifo-Geschäftsklima sollten diese Woche noch viele neue Impulse kommen. "Die am Donnerstag anstehende EZB-Ratssitzung dürfte aber wenig Überraschendes bieten", erklärt Ralf Umlauf von der Helaba. Bei den Währungshütern herrsche weitgehend Einigkeit, dass die derzeitige Geldpolitik gut positioniert sei.

Anleger dürften sich zunächst auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Notenbank. Nach dem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk der US-Notenbank Fed mit einer nochmaligen Zinssenkung hoffen die Anleger in der letzten vollen Handelswoche vor Weihnachten auf eine Fortsetzung der jüngsten Aktienmarkt-Rally. Damit könnte aus dem bisher guten Dezember-Lauf tatsächlich noch die viel zitierte Jahresendrally werden.

Unternehmensseitig rückten Raiffeisen Bank International (RBI) und der Autozulieferer Polytec nach Analystenkommentaren in den Fokus. Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger hingegen deutlich von 29,0 auf 43,0 Euro angehoben. RBI notierten heute Mittag mit plus 1,62 Prozent bei 37,70 Zählern.

In Wien fanden sich Banken- und Finanzwerte durchgängig in der Gewinnzone. Die Vienna Insurance Group (VIG) konnte an die Freitagsperformance anschließen, wo die Papiere mit mehr als 4,0 Prozent schlossen. Zu Mittag fand sich der Versicherer wieder mit 3,2 Prozent auf der Gewinnerseite. BAWAG legten 1,8 Prozent, Uniqa 1,7 Prozent zu. Erste Group gewannen 1,4 Prozent an Wert.

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien von Polytec von 4,90 auf 5,75 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Marc-Ren� Tonn unverändert beibehalten. Der höhere Zielwert spiegle positive Effekte aus der Reduzierung der Nettoverschuldung nach der Veräußerung von Polytec Car Styling UK Limited wider, schreibt Warburg-Analyst Tonn. Polytec gewannen 2,45 Prozent auf 3,34 Euro.

moe/ger

