Wiener Börse (Mittag) - ATX steigert sich um 0,14 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag wenig bewegt. Am Markt warte man laut Expertenstimmen weiterhin die Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Notenbankensymposium in Jackson Hole (Wyoming) ab.

Der ATX steigerte sich um 12 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.098,31 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,09 Prozent auf 1.570,28 Punkte.

Zu heute Veröffentlichten Konjunkturdaten aus Deutschland meldete sich indes die Deutsche Bank zu Wort: "Angesichts der deutlich schwächeren Einkaufsmanagerindizes und des heute gemeldeten erneuten kräftigen Rückgangs des ifo-Index im August dürfte das BIP in Q3 erneut schrumpfen", kommentierte der Experte Stefan Schneider heutige Veröffentlichungen aus der größten Wirtschaft der Eurozone.

Mit Blick auf die Einzelwerte meldete sich die Baader Bank zur FACC zu Wort und bestätigte die "Reduce"-Empfehlung sowie das Kursziel von 5,6 Euro. Der Anteilsschein verlor 0,3 Prozent auf 6,47 Euro.

Gesucht waren am Berichtstag mit plus 2,4 Prozent DO&CO. Strabag steigerten sich um 1,3 Prozent und Lenzing um 1,2 Prozent. Für die Anteile der Zumtobel ging es um ein Prozent hinauf.

Schwach waren indes Frequentis mit minus 2,3 Prozent. Addiko Bank verloren 1,9 Prozent und RHI Magnesita 1,2 Prozent.

