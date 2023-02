Wiener Börse (Mittag) - ATX steigert sich um 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit leichten Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 3.475,34 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,25 Prozent auf 1.749,11 Punkte hinauf.

Konjunkturseitig wurde bekannt, dass die Konsumlaune in Deutschland weiter auf Erholungskurs blieb. Im weiteren Verlauf werden sich die Blicke heute vor allem auf Preisdaten aus den USA richten, wo das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht wird. Überdies werden Zahlen zum persönlichen Einkommen, den Konsumausgaben und den Neubauverkäufen publiziert.

Dass die österreichische Industriekonjunktur sich im Februar stärker abgeschwächt hatte als noch zu Jahresbeginn, konnte unterdessen nicht belasten. Nach einer schrittweisen Erholung in den vergangenen drei Monaten sank der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex im Februar auf 47,1 Punkte und liegt damit weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Unter den Einzelwerten setzten unter anderem Analysen Impulse. So haben die Experten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger in Reaktion auf die jüngst vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 von 28,3 auf 34,5 Euro klar angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt. Die Titel steigerten sich um 0,2 Prozent auf 29,7 Euro.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere der Österreichischen Post von 34 auf 35 Euro leicht gesteigert. Gleichzeitig stufte das Institut aufgrund der Kursdifferenz das Anlagevotum "Accumulate" auf "Hold" ab. Das Wertpapier gewann 0,3 Prozent auf 33,6 Euro.

Laut Medienberichten meldete sich überdies Jefferies zur DO&CO zu Wort und hob das Kursziel der Titel von 125 auf 145 Euro an. Die Bewertung lautet "Buy". Die Anteilsscheine des Airline-Caterers zogen um 3,6 Prozent auf 108,6 Euro hinauf.

Nachrichtenseitig wurde überdies bekannt, dass die s Immo (Aktie plus 0,4 Prozent) von der Immofinanz (plus 0,6 Prozent) Büroimmobilien in Wien übernehmen wolle. Das Transaktionsvolumen beliefe sich aus heutiger Sicht auf 411 Mio. Euro.

ISIN AT0000999982