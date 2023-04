Wiener Börse (Mittag) - ATX steigert sich um 0,63 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag mit Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX legte um 12 Uhr um 0,63 Prozent auf 3.278,55 Einheiten zu. Für den ATX Prime ging es um 0,57 Prozent auf 1.654,98 Punkte hinauf. Nachdem in der Früh positive Konjunkturdaten aus China gemeldet worden waren, richteten sich die Blicke im weiteren Verlauf auf Stimmungsdaten aus Deutschland.

So blicken Börsenprofis pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel im April um 8,9 auf 4,1 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Der Indikator signalisiere damit, dass in den nächsten Monaten keine nennenswerte Verbesserung der Konjunktur zu erwarten sei. Befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf über 15 Zähler gerechnet.

Die Einschätzung der konjunkturellen Lage verbesserte sich dagegen im laufenden Monat überraschend deutlich: Dieser Wert stieg im April um 14,0 Punkte, verharrt aber mit minus 32,5 Zähler klar im negativen Bereich.

Auf Unternehmensseite blieben Nachrichten dünn gesät, vielmehr richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf Analystenstimmen. So meldete sich die Erste Group zur FACC zu Wort. Das Kursziel für die Aktien des Flugzeugzulieferers wurde von 10 auf 9,5 Euro gesenkt, die "Buy"-Bewertung wurde allerdings bestätigt. Die Aktien gewannen 0,6 Prozent auf 7,29 Euro.

Das "Buy" der Baader-Experten zur Semperit blieb ebenfalls aufrecht. Hier lautete das Kursziel weiter auf 30 Euro. Den am Vortag angekündigten Kauf der oberösterreichischen Rico werteten die Experten positiv. Für die Aktien ging es nach den Zuwächsen am Vortag allerdings um 1,7 Prozent auf 26,65 Euro hinab.

Stark gefragt waren BAWAG mit plus 4,4 Prozent bei 45,44 Euro. Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs haben die Aktienbewertung des heimischen Geldhauses mit der Anlageempfehlung "Neutral" aufgenommen. Die Expertenrunde um Andreas Scheriau legte das erste Kursziel bei 56 Euro fest.

Mit Dividendenabschlag werden am heutigen Handelstag AMAG gehandelt. Bereinigt um den Abschlag gewannen die Titel 0,9 Prozent.

