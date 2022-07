Wiener Börse (Mittag) - ATX steigert sich um 1,51 Prozent

Die Wiener Börse hat bis am Montag zu Mittag ihre Gewinne deutlich ausgebaut. Der ATX steigerte sich gegen 12 Uhr um 1,51 Prozent auf 2.987,94 Einheiten. Der ATX Prime gewann 1,48 Prozent auf 1.509,30 Zähler. Auch an den europäischen Börsen, die im Minus gestartet waren, gab es Zuwächse zu sehen.

Gestützt hatten bis zuletzt Kursgewinne bei den Bluechips am heimischen Markt. So verteuerten sich im wichtigen Bankensektor die Aktien der Raiffeisen Bank International um klare 4,8 Prozent. Für die Anteile an der Erste Group ging es um 3,1 Prozent hinauf und BAWAG steigerten sich um 1,8 Prozent.

Nachgefragt waren zudem Verbund-Titel mit plus 2,1 Prozent bei 108,6 Euro. Laut Medienberichten meldeten sich die Analysten der Barclays mit einer Studie zur Verbund zu Wort und hoben die Bewertung des Wertpapiers von "Equal Weight" auf "Overweight" an. Das neue Kursziel liegt bei 126 Euro nach zuvor 98 Euro.

Auch die Aktien des Ölriesen OMV fanden nach einem schwachen Start in die Gewinnzone. Sie stiegen zuletzt um 1,0 Prozent. Die Papiere des Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann erhöhten sich um 0,2 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten konnten zudem die Aktien der FACC um 3,6 Prozent zulegen. Die Wertpapiere des Flugzeugzulieferers dürften wohl unter anderem von einem Großauftrag beim Kunden Airbus profitiert haben.

Dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sich im Juli deutlich verschlechtert hat, konnte die Kauflaune der Anleger an den Märkten nicht nachhaltig trüben. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um 3,6 Punkte auf 88,6 Zähler, wie das Institut mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2020. Experten hatten zwar mit einer Eintrübung gerechnet, im Schnitt allerdings nur einen Rückgang auf 90,1 Punkte erwartet.

Für den Rest der Woche dürfte vor allem die US-Zinsentscheidung im Fokus stehen, nachdem in der Vorwoche die Themen Italien-Regierungskrise, europäische Energiesicherheit und EZB-Zinssitzung das Handelsgeschehen regiert haben. Die Federal Reserve wird ihren Zinssatz wohl um 75 Basispunkte erhöhen. Zudem werden BIP-Daten zum zweiten Quartal aufzeigen, ob die USA sich einer technischen Rezession befinden.

sto/mik

ISIN AT0000999982