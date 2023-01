Wiener Börse (Mittag) - ATX steigert sich um 1,6 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag klar höher präsentiert. Vorbörsliche Indikationen aus den USA stützten, während Händler und Marktbeobachter auf deutsche Verbraucherpreisdaten warten.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr mit plus 1,57 Prozent bei 3.209,33 Einheiten. Der ATX Prime legte um 1,39 Prozent auf 1.605,73 Zähler zu.

Bereits publizierte Dezember-Inflationsdaten aus einzelnen deutschen Bundesländern zeigten trotz weiter hoher Jahresraten eine Abschwächung gegenüber dem November. Die deutschen Verbraucherpreise werden um 14.00 Uhr veröffentlicht.

Mit Blick auf die Einzelwerte waren erneut die Aktien von Lenzing stark nachgefragt. Die Titel verteuerten sich zu Mittag um satte 6,7 Prozent. Bereits am Montag konnten die Anteilsscheine um mehr als sechs Prozent deutlich zulegen.

Gefragt waren überdies die Wertpapiere von Kapsch TrafficCom und Rosenbauer, je mit plus 4,3 Prozent. Ebenfalls mit klaren Zuwächsen von jeweils mehr als drei Prozent zeigten sich FACC und EVN.

Die wichtigen Bankentitel von Erste Group (plus zwei Prozent), Raiffeisen (plus 2,3 Prozent) und BAWAG (plus 2,5 Prozent) erhöhten sich ebenfalls klar.

