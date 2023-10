Wiener Börse (Mittag) - ATX steigert Zuwächse auf plus 1,35 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag starke Zuwächse verzeichnet. So steigerte sich der ATX gegen 12 Uhr um 1,35 Prozent auf 3.133,09 Einheiten. Der ATX Prime gewann 1,27 Prozent auf 1.579,33 Zähler hinzu.

Der Angriff der Hamas auf Israel bleibt ein Hauptthema an den Märkten, zuletzt verwiesen Marktbeobachter auf einen möglichen Bodeneinsatz der israelischen Armee im Gazastreifen. Allerdings dürften Fonds angesichts der deutlichen Abgaben am Vortag Positionen wieder mehrheitlich aufgebaut haben - auch aufgrund der zuvor positiven Stimmung aus Asien und den USA.

Dem zuletzt wieder steigenden Ölpreis dürfte vor dem Hintergrund des Konflikts vermehrt Aufmerksamkeit zukommen. So warnten die Experten der Deutschen Bank in einer Studie vor einer Stagflation wie in den frühen 1970ern. Dieser war damals durch den einen raschen Anstieg der Ölnotierungen verursacht, nachdem die OAPEC während des Yom-Kippur-Kriegs ein Ölembargo verhängt hatte. Die Folge war eine Rezession in mehreren westlichen Ländern.

Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage weiterhin ruhig. In Wien steigerte sich das Wertpapier von Lenzing um satte fünf Prozent. Um über drei Prozent legten Verbund und Mayr-Melnhof zu.

Die Anteile an der voestalpine erhöhten sich um 2,8 Prozent auf knapp 26 Euro. Laut Marktbeobachtern reduzierte Barclays das Kursziel für die Titel des Stahlkonzerns von 37 auf 35 Euro, die Bewertung lautete weiterhin auf "Overweight".

Marinomed waren dagegen deutlich schwächer und verloren 4,8 Prozent. Ebenfalls klar in der Verlustzone notierten Polytec mit minus 2,8 Prozent. Die Aktien von Addiko gaben um zwei Prozent nach.

sto/kve

ISIN AT0000999982