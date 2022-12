Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt um 0,77 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit höheren Notierungen gezeigt. Anleger widmen sich am letzten Handelstag vor Weihnachten vor allem in den USA anstehende Konjunkturdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Der ATX steigerte sich um 12 Uhr um 0,77 Prozent auf 3.141,65 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,71 Prozent auf 1.570,48 Zähler.

Konjunkturdatenseitig wird in den Vereinigten Staaten am Freitag der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE veröffentlicht, den die US-Notenbank bei ihrer Zins-Entscheidungsfindung gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt. Am Vortag waren noch US-Wirtschaftsdaten überraschend robust ausgefallen. Dies fachte wieder die Zinssorgen, was sich negativ auf die Wall Street durchschlug.

Mit Blick auf die ATX-Werte steigerten sich voestalpine klar um 2,4 Prozent. Dahinter reihten sich die schwer gewichteten Titel der BAWAG mit plus 2,2 Prozent. Unter den wichtigen Bankentiteln gewannen überdies Raiffeisen 1,2 Prozent hinzu. Ebenfalls gefragt waren Wienerberger mit plus 1,5 Prozent und Lenzing mit plus 1,8 Prozent. Kein ATX-Titel notierte im Minus.

Im prime market waren überdies Polytec und Uniqa klare Gewinner. Sie steigerten sich um 1,6 Prozent bzw. 1,8 Prozent. Schwach im Haupt-Segment der Wiener Börse waren Strabag mit minus 0,5 Prozent. Der Baukonzern wird das norddeutsche Gebäudereinigungsunternehmen Bockholdt übernehmen, wurde zuletzt bekannt.

