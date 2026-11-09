Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt um 1,53 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag deutlich gestiegen. Der heimische Leitindex ATX legte zu Mittag um 1,53 Prozent auf 6.533,54 Punkte zu. Der ATX Prime gewann 1,42 Prozent auf 3.204,01 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich teilweise deutlichen Gewinnen. Am Freitag hatte es noch deutliche Dämpfer an den Finanzmärkten gegeben.

Zum Ende der vergangenen Woche hatte sich der "blaue Tsunami", die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress, auf den Wiener Aktienmarkt mit deutlichen Verlusten ausgewirkt. Nunmehr stellte sich zu Wochenbeginn aber wieder eine Erholung ein.

Deutlich wurde das bei den Werten von AT&S. Die Aktien des Leiterplattenherstellers hatten sich am Freitag um 3,99 Prozent verbilligt. Am Montag legten sie zu Mittag deutlich um 5,86 Prozent zu.

Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel für Lenzing von 12,70 auf 14,30 Euro bei ihrer Empfehlung "Hold". Die Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine sich verbessernde zugrunde liegende Rentabilität zeigen, "doch die Erholung ist noch nicht abgeschlossen", hieß es. Die Werte des heimischen Faserherstellers stiegen um 1,53 Prozent auf 11,92 Euro.

Stark präsentierten sich die Bankwerte. Am oberen Ende des ATX lagen die Aktien von RBI mit einem Plus von 2,73 Prozent. Die Erste Group legte um 2,15 Prozent zu.

Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter. Die Bank habe die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig sei noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht. Die BAWAG-Aktien gewannen 2,64 Prozent.

Weiter bergab ging es für CA Immo, die 0,94 Prozent verloren. Verbund gaben um 0,28 Prozent nach. Der heimische Energiekonzern baut Albaniens ersten Windpark. Die geplanten zwölf Windturbinen wird der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex liefern und 15 Jahre servicieren, wie Nordex am Montag mitteilte. Der 84-Megawatt-Windpark Spille entsteht rund 50 Kilometer südlich der albanischen Hafenstadt Durr�s. Die Inbetriebnahme ist für Frühjahr 2028 geplant.

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