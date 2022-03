Wiener Börse (Mittag) - ATX tendiert weiterhin schwächer

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag weiter klare Verluste verzeichnet. Gegen 12 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit Abschlägen von 1,19 Prozent bei 3.189,51 Punkten. Auch beim breiter gefassten ATX Prime gab es Verluste von 1,08 Prozent auf 1.611,24 Einheiten.

Für eine schwache Marktstimmung am Dienstag sorgten einerseits die negative Vorgaben der US-Börsen, dort gaben am Vortag vor allem Technologiewerte klar nach. Andererseits hat sich die Hoffnung auf eine Entspannung im Ukraine-Krieg bisher nicht bestätigt. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand sind bisher nicht vorangekommen.

Die gestrigen Gespräche per Videoschaltung sollen am heutigen Dienstag fortgesetzt werden. Unterdessen werden die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Solidaritätsbesuch in die belagerte ukrainische Hauptstadt Kiew reisen, wie bekannt wurde.

Wie heutige Konjunkturdaten aus Deutschland zeigen, lässt der Ukraine-Krieg die Konjunkturzuversicht von Börsenexperten mit Blick auf die deutsche Wirtschaft so massiv einbrechen wie noch nie. Das entsprechende Barometer des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sackte im März um 93,6 auf minus 39,3 Punkte ab. Das war der stärkste Einbruch seit Beginn der Umfrage 1991. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf plus 10,0 Zähler erwartet.

Am Nachmittag stehen noch Daten aus den USA an, die möglicherweise Bewegung bringen könnten. Unterdessen wirft bereits die bevorstehende Zinssitzung der US-Notenbank ihren Schatten voraus. Dabei werden die Notenbanker der Fed wohl erstmals seit 2018 den Leitzinssatz leicht anheben. Damit dürfte die Fed der sehr hohen Inflation in den USA versuchen entgegenzuwirken.

Im ATX Prime tendierten die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof prozentuell unverändert. Dank starker Nachfrage nach Kartonverpackungen und Papieren hat der Konzern 2021 mehr Gewinn gemacht. Der Jahresüberschuss legte gegenüber dem Jahr davor um 17,5 Prozent auf 190,7 Mio. Euro zu. Die Dividende für 2021 soll auf 3,50 Euro je Aktie angehoben werden, für 2020 waren 3,20 Euro je Titel ausgeschüttet worden.

Für die Titel des Baukonzerns Strabag ging es um 2,6 Prozent nach oben. Wie am Dienstag bekannt wurde, steigt die Familien-Privatstiftung rund um Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner aus dem Syndikatsvertrag des Unternehmens aus. Die Kernaktionsstruktur verändert sich dadurch grundlegend. Haselsteiner habe seinen Vertrag mit der russischen Rasperia Trading, die dem Oligarchen Oleg Deripaska zuzuordnen ist, sowie mit der UNIQA- und der Raiffeisen-Gruppe gekündigt, "nachdem alle Bemühungen, den russischen Anteil an sich zu ziehen, gescheitert sind", gab die Strabag bekannt.

Die Anteilsscheine des Flughafen Wien verloren leichte 0,2 Prozent. Auf den Airports der Flughafen-Wien-Gruppe ist heuer im Februar deutlich mehr los gewesen als vor einem Jahr. Die Passagierzahlen hätten sich von einem Coronajahr ins nächste nahezu versechsfacht, teilte das Unternehmen Dienstagfrüh mit. Das Vorkrisenniveau ist aber mit insgesamt 1,087 Millionen Fluggästen nach wie vor außer Reichweite.

Bei den Titeln der OMV ging es um 2,6 Prozent auf 42,25 Euro nach unten. Auch hierbei lag ein aktueller Analystenkommentar der Berenberg Bank vor. Die Experten kappen ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 65 auf 54 Euro und bestätigen gleichzeitig ihre Kaufempfehlung ("Buy"). Die Papiere der Ölbranche zeigten sich am Dienstag bisher generell schwach, da auch die Ölpreise etwas nachgaben. So verloren die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO zuletzt ebenso 2,6 Prozent.

Die Aktien der s Immo tendierten um 0,5 Prozent schwächer bei 21,20 Euro. Zuvor hatten die Analysten der Erste Group ihr Kursziel von 26 auf 24 Euro gekürzt und gleichzeitig ihre Einstufung ("Accumulate") bestätigt.

