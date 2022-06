Wiener Börse (Mittag) - ATX tendiert weiterhin schwächer

Die Wiener Börse tendierte am Donnerstag zu Mittag weiterhin schwächer. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am heutigen Nachmittag dürften sich viele Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Die Zurückhaltung war auch andernorts in Europa zu merken und führte somit beispielsweise auch in Frankfurt oder London zu Kursverlusten.

Der heimische Leitindex ATX stand gegen 12.30 Uhr mit einem Minus von 0,35 Prozent bei 3.351,81 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime tendierte mit Abschlägen von 0,37 Prozent bei 1.683,97 Einheiten. Die bisherige verkürzte Handelswoche hatte der Wiener Aktienmarkt mit relativ wenig Bewegung bestritten.

Einerseits zeigen sich die Anleger angesichts der steigenden Inflation besorgt um den konjunkturellen Aufschwung. Andererseits besteht große Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken und deren Maßnahmen gegen die Teuerung. Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke heute voll und ganz nach Frankfurt. Dort wird am frühen Nachmittag die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben.

Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter die geldpolitische Wende einleiten werden. So dürfte die EZB einerseits das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Andererseits dürfte auch eine erste Leitzinsanhebung bei der folgenden Sitzung im Juli signalisiert werden, welche die erste seit mehr als einem Jahrzehnt wäre. Uneins sind sich die Börsianer aber über das genau Ausmaß und das Tempo weiterer Schritte.

Am Wiener Börsenparkett brachten am Donnerstag Analystenkommentare Bewegung bei einigen Einzelwerten. So legten die Aktien des Caterers DO&CO um rund 3 Prozent auf 87,20 Euro zu. Zuvor hatten die Analysten der Erste Group ihr Kursziel von 100,5 auf 115,5 Euro angehoben und ihre "Buy"-Empfehlung bestätigt. Die Zwischenergebnisse des Geschäftsjahres 2021/2022 hätten laut Urbankova gezeigt, dass DO&CO es geschafft habe, schnell wieder zu einem dynamischen Wachstum zurückzukehren.

Am unteren Ende im ATX Prime verloren die Titel der voestalpine 2,2 Prozent auf 27,78 Euro. Die Experten der Deutsche Bank reduzierten ihr Kursziel von 39,0 auf 35,0 Euro und bestätigten gleichzeitig ihre "Hold"-Einstufung. Unterm Strich halten die Analysten die Aktie der voestalpine derzeit für nicht teuer. "Aber wir sehen anderswo einen besseren Wert", heißt es in der jüngst vorgelegten Studie.

pma/ste

ISIN AT0000999982