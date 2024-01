Wiener Börse (Mittag) - ATX um 0,20 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag zu Mittag ihre frühen Gewinne etwas ausgebaut. Der ATX stieg kurz nach 12 Uhr um 0,20 Prozent auf 3.453,76 Einheiten. Für den ATX Prime ging es indes um 0,15 Prozent auf 1.735,16 Punkte hinauf. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich ebenfalls freundlich.

Konjunkturdatenseitig prägten Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone und zum Geschäftsklima das Bild am Vormittag. So wuchs Spaniens Wirtschaft im vierten Quartal 2023 stärker als gedacht, und zwar um 0,6 Prozent gegenüber dem Vierteljahr davor. Dagegen schrumpfte das deutsche Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Wie im Vorfeld von den Experten der Helaba antizipiert, gab es mit Blick auf die gesamte Eurozone im Herbst eine Stagnation.

Die Stimmung in der Wirtschaft des Euroraums hat sich zu Jahresbeginn indes leicht eingetrübt. Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im Jänner um 0,1 Zähler auf 96,2 Punkte, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. In der Industrie und bei den Dienstleistern hellte sich die Stimmung leicht auf.

In den USA stehen nun am Nachmittag Daten zum Verbrauchervertrauen und der JOLTS-Report an. "Bei letzterem dürfte sich der Trend zur Normalisierung fortsetzen, wenngleich noch immer ungewöhnlich viele unbesetzte Stellen gemeldet werden", so die Helaba.

Unternehmensnachrichten waren weiterhin dünn gesät. Unter den an der Wiener Börse umsatzstärksten Aktien bauten Anteile von Banken ihre Gewinne zum Teil aus. So steigerten sich Erste Group um 0,88 Prozent. BAWAG verteuerten sich um 0,79 Prozent und die Aktien von Raiffeisen Bank International gewannen 0,70 Prozent.

Mit Blick auf die größten Gewinner und Verlierer im Prime Market-Segment büßten AT&S 2,60 Prozent ein. Verbund reduzierten sich um 1,46 Prozent. Dagegen steigerten sich Polytec um überdurchschnittliche 3,42 Prozent. Wienerberger erhöhten sich um 1,50 Prozent.

sto/ger

ISIN AT0000999982