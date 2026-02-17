Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,21 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstagmittag mit leichterer Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 12.10 Uhr um 0,21 Prozent auf 5.659,27 Punkte ab. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen leicht positive Vorzeichen zu sehen.

International wurde das Börsengeschehen als impulsarm eingestuft. In den USA war am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei in der Früh weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen blieben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautausrüsters. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen. Die Aktie tendierte mit einem Abschlag von 4,5 Prozent auf 5,52 Euro, nachdem sie bereits zum Wochenauftakt im Zuge der gesenkten Prognosen um fast sieben Prozent abgerutscht war.

Die Erste Bank kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie und zwar leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt. Bei Lenzing gab es einen Kursabschlag von 4,6 Prozent auf 26,9 Euro zu sehen.

Die schwergewichteten Banken notierten mehrheitlich im Plus. Die BAWAG-Aktionäre konnten ein Plus von 1,4 Prozent verbuchen und Erste Group verteuerten sich um 0,2 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International gaben hingegen 0,4 Prozent nach.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder merklich zurück. Porr-Anteilscheine bauten ein Minus von 6,3 Prozent. Strabag-Titel ermäßigten sich um 2,6 Prozent.

