Wiener Börse (Mittag) - ATX verliert 0,29 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag weiterhin mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis etwa zwölf Uhr um 0,29 Prozent auf 3.711,56 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen gab es nach positiven Vorgaben von der Wall Street hingegen eine freundliche Tendenz zu sehen. Auf den heimischen Leitindex drückten unter anderem die Abschläge des Schwergewichtes Raiffeisen Bank International mit minus 2,3 Prozent.

An den Finanzmärkten stehen heute die US-Verbraucherpreise international im Mittelpunkt des Interesses, schrieben die Helaba-Analysten bereits in der Früh in ihrem Tagesausblick. Denn zuletzt zeigte sich die US-Notenbank zögerlich beim Thema Zinssenkungen, auch weil der Disinflationsprozess ins Stocken geraten sei, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt legte auf Unternehmensebene Semperit Erstquartalsergebnisse vor. Der Gummi- und Kautschukkonzern hat im ersten Quartal 2024 bei stabilem Umsatz die Kosten deutlich gesenkt und den Nettogewinn von 0,4 Mio. auf 3,6 Mio. Euro verbessert. Das Zahlenwerk wurde von den Analysten der Baader Bank als im Rahmen der Erwartungen bewertet. Auch die Erste Group stufte die Zahlen als "in-line" ein. Die Semperit-Titel legten dennoch 0,9 Prozent zu.

Zudem meldete sich die Deutsche Bank und bekräftigte ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktie der Erste Group. Als Kursziel wurde 50 Euro errechnet. Die Papiere der Erste Group stehen auch weiterhin auf der Empfehlungsliste "Top Picks". Die Erste-Aktie reagierte mit plus 0,04 Prozent auf 45,92 Euro kaum auf die Analystenmeinung.

Weiters haben die Analysten der Deutschen Bank ihr Kursziel für die AT&S-Aktie von 30 auf 28 Euro nach unten gesetzt. Das Votum für die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers lautet weiterhin auf "Buy". Hier gab es ein Minus von 1,4 Prozent auf 20,42 Euro zu sehen. Am Vortag hatten die Titel nach Zahlenvorlage noch mehr als fünf Prozent zugelegt.

Auffällige Kursbewegungen - allerdings bei geringen Handelsumsätzen - absolvierten auch Palflinger mit plus 2,7 Prozent und RHI Magnesita mit einem Abschlag von 3,2 Prozent. Die Verbund-Aktien schwächten sich um 0,8 Prozent ab, nachdem die Titel des Energieversorgers am Vortag ohne fundamentale Nachrichten um mehr als fünf Prozent nach oben geklettert waren.

